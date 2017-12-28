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    После США страны НАТО должны предоставить Киеву летальное оружие - Пристайко

    (обновлено: )12205
    Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко отметил, что в позиции предоставления оружия большинство членов НАТО оглядываются на позицию их самого мощного союзника – США.
    nato.int

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что решение США предоставить летальное оружие Киеву должно побудить другие страны-члены альянса активнее оказывать военно-техническую помощь Украине.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

    "Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс как их объединение по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг… Будет решение администрации (президента США — ред.) Дональда Трампа – не задержатся решения и других правительств", — цитирует Пристайко агентство "Укринформ" в четверг.

    По его словам, большинство членов НАТО оглядываются на позицию их самого мощного союзника – США.

    Также Пристайко заявил, что США недавно приняли решение предоставить "определенные виды вооружения" Киеву. "Речь идет о разрешениях на экспорт на Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей. Решение о массовой поставке оружия… мы все еще ожидаем", — сказал он.

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