Спецпредставитель Госдепа США Волкер прибыл в Украину

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КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл в международный аэропорт "Борисполь", сообщил помощник пресс-атташе посольства США Вадим Ковалюк.

Самолет с Волкером на борту прибыл около 13.00.

В посольстве добавили, что Волкер в Киеве проведет ряд встреч с украинскими чиновниками. По информации из дипломатических источников УНИАН стало известно, что на сегодня запланирована встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.

В посольстве США отметили, что запланированная на 24 января поездка Волкера на Донбасс скорее всего не состоится в связи с погодными условиями.

"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве… погодные условия неблагоприятны", — заявил Ковалюк.

Ранее сообщалось, что следующая встреча спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться 26 января.