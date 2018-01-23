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    Спецпредставитель Госдепа США Волкер прибыл в Украину

    (обновлено: )22212
    Помощник пресс-атташе посольства США Вадим Ковалюк сообщил, что запланированная на 24 января поездка Волкера на Донбасс скорее всего не состоится из-за плохой погоды.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл в международный аэропорт "Борисполь", сообщил помощник пресс-атташе посольства США Вадим Ковалюк.

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
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    Самолет с Волкером на борту прибыл около 13.00.

    В посольстве добавили, что Волкер в Киеве проведет ряд встреч с украинскими чиновниками. По информации из дипломатических источников УНИАН стало известно, что на сегодня запланирована встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.

    В посольстве США отметили, что запланированная на 24 января поездка Волкера на Донбасс скорее всего не состоится в связи с погодными условиями.

    "Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве… погодные условия неблагоприятны", — заявил Ковалюк.

    Ранее сообщалось, что следующая встреча спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться 26 января.

     

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