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    На Банковой сообщили подробности встречи Порошенко и Волкера в Киеве

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (453)

    (обновлено: )15203
    В ходе встречи стороны отметили, что "Москва должна наконец продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе".
    Петр Порошенко и Курт Волкер
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером и обсудил с ним ситуацию в Донбассе: ввод миротворцев, освобождение пленных и закон о реинтеграции, сообщает пресс-служба главы государства.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    "Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США Куртом Волкером. Было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей", — говорится в сообщении.

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    Согласно сообщению, стороны отметили, что "Москва должна наконец продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы".

    Порошенко и Волкер также обсудили закон о реинтеграции Донбасса как элемент "общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".

    Они также отметили важность завершения процесса обмена пленными.

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    В минувший четверг парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер отменил запланированную на среду, 24 января, поездку в Донбасс, которая должна была предшествовать его встрече с помощник президента РФ Владиславом Сурковым. 

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