Что означает для ВСУ закон о реинтеграции Донбасса

Александр Хроленко, военный обозреватель

Верховная Рада Украины 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором официально признала Российскую Федерацию государством-агрессором, и перечеркнула ранее подписанные минские соглашения. На заседании за принятие нового закона проголосовали 280 народных депутатов при необходимых 226. Таким образом, дан зеленый свет войсковой операции Киева в Донбассе, но все это не гарантирует успех боевых действий.

Смотрите также: Реинтеграция Донбасса. Бортник о "законе об управлении войной"

Вроде бы, права украинского президента расширяются вплоть до возможности введения военного положения в том или ином регионе страны, даже без санкции парламента. Новый закон предписывает президенту руководить всеми силовыми структурами на поле битвы, а минские соглашения и "антитеррористическую операцию" в Донбассе отправляет в утиль. ВСУ становятся лицом к лицу с агрессивной Россией, а вчерашние сограждане – ополченцы непризнанных ДНР и ЛНР – автоматически превращаются в российских оккупантов. И еще один парадокс: Украина бескомпромиссно объявляет Россию агрессором и оккупантом, но не денонсирует Договор о дружбе, дипломатические отношения не разрывает, возобновляет потребление сибирского природного газа. Назвать подобное законотворчество абсурдным – почти ничего не сказать.

Имитация действий

Кому-то очень хочется повоевать в Донбассе чужими руками, и чужими ногами пройтись по минным полям. Киев надеется, что это будут американские морские пехотинцы. Вашингтон предпочитает отдавать партнерский долг деньгами и "Джавелинами". Берлин и Париж впадают в ступор от одной только мысли о войне с Россией.

Пусть на основании нового закона руководство проблемным Донбасским регионом передадут Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил Украины, что дальше? Очевидно, реальность в большей степени изменяется конкретными действиями, а не законодательными актами. К огромным человеческим жертвам в войне с Россией (или с российскими добровольцами в Донбассе) явно не готовы ни Вашингтон, ни Брюссель. Объективно не способен вести самостоятельные и дорогостоящие боевые действия Киев. Смелое законотворчество депутатов ВР – лишь имитация, попытка изменить окружающий мир, ничего в нем не меняя.

Вероятно, Петра Порошенко тяготит украинская подпись под минскими соглашениями, действующему президенту просто не по плечу выполнить их. О добровольном возвращении мятежного Донбасса не может быть и речи. Миротворческая операция без участия России невозможна. Украина и ранее игнорировала минские соглашения. И вот мы наблюдаем отчаянную попытку перевести "замороженный конфликт" в горячую фазу – хотя бы по формальным признакам.

Инфографика. Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

Закон о реинтеграции Донбасса официально утверждает, что Россия оккупировала территорию Украины напрямую и посредством наемников, которые занимают руководящие должности в непризнанных республиках Донбасса. И разрешает "вести боевые действия в мирное время". Хлесткие формулировки о применении к нарушителям оружия по собственному усмотрению военнослужащих, и в целом исключительные права "человека с ружьем" необходимы действующей киевской власти для "боев", прежде всего, с конкурентами на политическом олимпе и с низкими рейтингами внутри страны и на Западе.

Подводные камни

Когда американский президент Дональд Трамп выступает за перенос переговоров по Донбассу из Минска в другое место, становится понятнее, откуда ноги растут у украинских законов. И глава МИД Белоруссии Владимир Макей вполне резонно заметил, что переговоры "можно перенести хоть в Антарктиду", это не отразится на их результате. Однако вернемся в мир реальных возможностей.

Весьма вероятно, что через 10 – 20 лет линия соприкосновения враждующих сторон в Донбассе превратится в демилитаризованную зону (наподобие 38-й параллели между КНДР и Южной Кореей), сплошь покрытую минными полями и защитными железобетонными сооружениями. Объединенный оперативный штаб ВСУ будет следить посредством новейших американских БПЛА, чтобы ни одна птица с "оккупированной территории" не перелетела на украинскую землю.

Киевские эскапады относительно "российской агрессии" мир научится воспринимать спокойно, как неизбежное своеобразие политической культуры. Будапешт и Варшава будут по-прежнему выталкивать Киев из конфигурации НАТО.

Украина откажется от возмещения ущерба "жителям неподконтрольных территорий", включая и тех, кто откочевал на подконтрольные Киеву территории. На западноевропейском рынке труда умелые украинские рабочие потеснят поляков и прибалтов. На безотрадном внутриэкономическом поле Украина по-прежнему будет потреблять российский газ, а Договор о дружбе позволит получать скидку в цене. Наследники Петра Порошенко станут еще богаче.

Пройдет время, и люди забудут, как страшный сон, "антитеррористическую операцию" в Донбассе, но никто не вернет родным и близким более 10 тысяч украинцев, погибших в гражданской войне, которая едва не переросла в третью мировую.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)