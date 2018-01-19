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    Геращенко: закон о реинтеграции фиксирует реальность - оккупацию РФ

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (360)

    (обновлено: )13715
    Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что закон о реинтеграции Донбасса направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, поэтому "априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе".
    Ирина Геращенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Принятый на днях закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (т.н. закон о регинтеграции Донбасса") ни в коем случае не перечеркивает минские договоренности по Донбассу, считает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. 

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    УНИАН
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    Напомним, Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг, 18 января, поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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    "Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей — оккупацию части Украины Российской Федерацией. Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности — это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую. Это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы Украинско населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения перечеркивают минские соглашения, а не закон о реинтеграции", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Facebook Ирины Геращенко
    Комментарий Ирины Геращенко о законе о реинтеграции Донбасса

    Она напомнила, что минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом.

    "В частности, это и проголосованные в первом чтении изменения в Конституцию, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017; и закон об амнистии с сентября 2014. Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность — оккупацию, вводит определенную международную терминологию, например, "эффективный контроль", но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно — априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе", — добавила вице-спикер.

    Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "страной-агрессором".

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    Кроме того, согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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