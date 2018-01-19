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    Лавров раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (359)

    (обновлено: )805120
    По словам главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, закон о реинтеграции "перечеркивает минские договоренности" - "для нас это очевидно".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что принятый накануне Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

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    "Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", — заявил Лавров на пресс-конференции.

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

    Москва настаивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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