В России резко раскритиковали закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что Киев, приняв закон о реинтеграции Донбасса, "убивает" минские договоренности.

"Все говорили и говорят, речь идет о дипломатах и политологах, это зафиксировано и в тех комментариях, которые были даны по линии МИД, о том, что это законотворчество украинской стороны, киевского режима, которое разворачивалось на наших глазах, совершенно не опиралось ни на какие понимания о необходимости реинтеграции Донбасса, Донецка и Луганска", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут".

"Все констатируют только одно, что это, конечно, мощнейший удар, я имею в виду тот закон, который принят, по минским договоренностям", — добавила она.

Отметив парадоксальность ситуации, при которой российскую сторону постоянно упрекают в том, что она не выполняет минские договоренности, представитель МИД РФ заявила: "При этом параллельно с этим Киев убивает минские договоренности, делает все, чтобы от них не осталось камня на камне… Тот закон, который сейчас принят в Киеве, действительно просто убивает минские соглашения".

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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Накануне в МИД РФ сообщили, что законом о реинтеграции Донбасса Украина хоронит минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате".