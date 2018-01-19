Германия сделала заявление о законе по реинтеграции Донбасса

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии будет изучать текст закона о реинтеграции Донбасса.

По его словам, окончательной оценки пока нет.

"Этот закон очень свеж, мы должны будем оценить текст, сегодня не может быть окончательной оценки", — сказал Зайберт.

Он добавил, что "контекст (закона о реинтеграции Донбасса — ред.) следующий: Украина является жертвой поддерживаемой России агрессии, в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта".

Также он подчеркнул, что минские соглашения остаются рамочными для украинского урегулирования, они неизменны: "Минск" остается рамочным соглашением, которое создано и в котором участвует правительство ФРГ, в рамках него ведется поиск мирного решения. Это рамочное соглашение остается неизменным, и это рамочное соглашение признает Украина".

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.