наверх
19.01.201816:33
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Политика

    Германия сделала заявление о законе по реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (353)

    (обновлено: )2050017
    Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, "закон очень свеж, мы должны будем оценить текст, сегодня не может быть окончательной оценки".
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии будет изучать текст закона о реинтеграции Донбасса.

    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН
    Тренд дня, реинтеграция Донбасса: "Депутаты открыли ящик Пандоры"

    По его словам, окончательной оценки пока нет.

    "Этот закон очень свеж, мы должны будем оценить текст, сегодня не может быть окончательной оценки", — сказал Зайберт.

    Он добавил, что "контекст (закона о реинтеграции Донбасса — ред.) следующий: Украина является жертвой поддерживаемой России агрессии, в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта".

    Также он подчеркнул, что минские соглашения остаются рамочными для украинского урегулирования, они неизменны: "Минск" остается рамочным соглашением, которое создано и в котором участвует правительство ФРГ, в рамках него ведется поиск мирного решения. Это рамочное соглашение остается неизменным, и это рамочное соглашение признает Украина".

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших