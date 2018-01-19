Волошин: закон о реинтеграции - это закон о выборах

РИА Новости Украина

Парламент принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Порошенко. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

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В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Политолог-международник Олег Волошин на своей странице в Facebook оценил принятый Радой законопроект.

"Самое мерзкое в этом бессмысленном и беспощадном законе о Донбассе, так это создаваемая на его основе очередная волна воинственного ура-патриотического пафоса, вновь уводящего слабую на поиск простых решений часть общества подальше от здравого смысла", – уверен эксперт.

Причём волну эту, продолжил Волошин, гонят те, кто прекрасно осознает абсолютную невозможность победы ни силой, ни через истощение России (у Украины запас устойчивости очевидно меньше), а, главное, не имеют никакого желания что-либо менять.

"Этот закон вообще не о Донбассе, а о грядущих выборах. Посмотрим, сколько в стране идиотов, готовых голосовать за жупел", – резюмировал политолог.

Facebook Олега Волошина Комментарий Олега Волошина о законе о реинтеграции Донбасса

Принятый закон о реинтеграции Донбасса позволит Украине расширить санкции против РФ, считает народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета по национальной безопасности Иван Винник.