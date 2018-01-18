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    Быков: закон о реинтеграции принесет массу проблем Украине

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (340)

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    Законопроект полностью проваливает "Минск" и возможность политико-дипломатического завершения конфликта, разрушает Нормандский формат и может спровоцировать эскалацию в Донбассе, считает политэксперт Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"

    РИА Новости Украина

    Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 

    Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

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    В основной своей массе депутаты не изучали законопроект о так называемой деоккупации – как, собственно, и сами говорят, сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Быков

    "Но очень чувствовалась напряжённая атмосфера в воздухе. Несколько человек пускали в кулуарах слух, будто сам Президент приехал в Раду проконтролировать, но находится в предбаннике за спикером", – написал эксперт.

    В целом этот закон принесёт массу проблем украинской дипломатии и украинскому государству, уверен Быков. 

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    "Во-первых, он полностью проваливает Минск и возможность политико-дипломатического завершения конфликта. Во-вторых, разрушает Нормандский формат. В-третьих, может спровоцировать нехилую эскалацию на Донбассе с увеличением количества жертв", – перечислил политолог.

    Скриншот с сайта Facebook

    Депутаты открыли ящик Пандоры, но пока сами об этом не знают, подытожил Быков.

    Напомним, документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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