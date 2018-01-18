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    Закон о реинтеграции Донбасса. Появился комментарий Турчинова

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (328)

    (обновлено: )1006025
    По мнению Александра Турчинова, закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины.

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. 

    "Этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях", — приводит позицию Турчинова пресс-служба СНБО на своем сайте.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Закон о Донбассе. Бортник: теперь Порошенко может начать военную операцию

    Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

    Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на Востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

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    Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. В свою очередь представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

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