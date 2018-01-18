Яценюк: закон о реинтеграции позволит ввести миротворцев в Донбасс

"Принятие закона о деоккупации даст возможность на Совете безопасности ООН принять решение о введении миротворцев, предоставлении возможности украинскому государству восстановить свою территориальную целостность, выводе российских войск с украинской территории и восстановлении российско-украинской границы, когда украинские войска и пограничники будут контролировать нашу территорию", — заявил Яценюк журналистам после принятия Радой закона.

Он считает, что решение парламента даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о введении миротворцев "на тех условиях, которые выгодны для Украины".

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"Там не должно быть российских миротворцев. Там не должно быть миротворцев, аффилированных с российскими войсками. Должен быть очень четкий мандат, который предусматривает, что миротворцы обеспечивают порядок на украинской территории", — заявил Яценюк и призвал членов Совбеза ООН "надавить на РФ", чтобы добиться принятия такой резолюции".

Парламент в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.