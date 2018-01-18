Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции

"Что касается торговли, — ее там нет, существительного нет, глагола нет. Есть вопросы перемещения товаров, фактического личного потребления физическими лицами, которое регулируется постановлением Кабмина. Любая коммерческая торговля, коммерческие перемещения товаров запрещены решением СНБО. Как только эти территории будут освобождены от оккупанта, — на них распространяется и сейчас, но украинское право и Конституция на все правоотношения будут восстановлены, но только после освобождения", — пояснил Винник в комментарии телеканалу "112 Украина".

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