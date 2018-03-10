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Украинцы еще не поняли, что те, кто писал поправки в УПК и их принимал, делали это для себя. Чтобы и сейчас, и в будущем не загреметь ни в СИЗО, ни в колонию. Но благодаря им тысячи преступников будут так же гулять на свободе.