Народный депутат Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича.
Украинцы еще не поняли, что те, кто писал поправки в УПК и их принимал, делали это для себя. Чтобы и сейчас, и в будущем не загреметь ни в СИЗО, ни в колонию. Но благодаря им тысячи преступников будут так же гулять на свободе.
По словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, даже в публичных дискуссиях необходимо прекратить употреблять термины так называемые ЛНР и ДНР.
Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
Как заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник с трибуны Рады перед голосованием, "в статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта".
По мнению нардепа Ивана Винника, предложением передать Киеву корабли из Крыма власти России "не пытаются усилить боеспособность Украины". Он также полагает, что Россия "не передаст что-то действительно боеспособное и нужное ВСУ".
В статье 10 т.н. законопроекта о реинтеграции Донбасса определяются мероприятия, которые могут осуществляться военными формированиями и другими лицами, привлеченными для обеспечения интересов нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях.
Комментируя поправку, нардеп Винник в частности отметил, что в ней поручается Кабмину "в трехмесячный срок с дня вступления в силу закона - инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором".
Как отметил секретарь комитета Верховной Рады Иван Винник, любые передачи товаров двойного назначения или военного использования проходят очень тщательный анализ межведомственной комиссии при СНБО и службы экспортного контроля Украины.
Когда вопросы незаконного обогащения переводят в плоскость обычной выплаты налогов, это напоминает рэкет, считает нардеп Юрий Чижмарь, а его коллега по ВР Виталий Куприй говорит о том, что дело Ивана Винника выглядит как избирательное правосудие.
Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник поссорился в прямом эфире с ведущим программы "Дуэль" Николаем Вереснем и со скандалом покинул студию. Видео инцидента доступно на телеканале NewsOne.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Народный депутат Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича.
Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
Народный депутат Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича.
Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник поссорился в прямом эфире с ведущим программы "Дуэль" Николаем Вереснем и со скандалом покинул студию. Видео инцидента доступно на телеканале NewsOne.