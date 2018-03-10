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    Иван Винник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Нардеп со скандалом покинул студию из-за виртуального Портнова. Видео
    Нардеп со скандалом покинул студию из-за "виртуального Портнова" 
    09:33 23.01.2018
    1901Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Народный депутат Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Тюрьма по ним не плачет. Как богатые политики избегают суда
    13:33 20.01.2018
    1359
    Украинцы еще не поняли, что те, кто писал поправки в УПК и их принимал, делали это для себя. Чтобы и сейчас, и в будущем не загреметь ни в СИЗО, ни в колонию. Но благодаря им тысячи преступников будут так же гулять на свободе.
    Иван Винник. Архивное фото
    Нардеп потребовал не употреблять термины ДНР и ЛНР
    17:36 18.01.2018
    478Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, даже в публичных дискуссиях необходимо прекратить употреблять термины так называемые ЛНР и ДНР.
    Иван Винник. Архивное фото
    Закон по Донбассу позволит ввести новые санкции против РФ - депутат
    14:12 18.01.2018
    293Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам народного депутата от БПП Ивана Винника, закон позволит Украине расширять и применять новые санкции против Российской Федерации.
    Винник: закон о реинтеграции предполагает перемещение товаров, но не торговлю. Видео
    Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции 
    13:15 18.01.2018
    1626Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
    Рада Украины. Архивное фото
    Есть "Минск" или нет? Нардеп от БПП запутался в законе о реинтеграции
    12:59 18.01.2018
    697Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Как заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник с трибуны Рады перед голосованием, "в статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта".
    Флагман ВМС Украины, фрегат Гетман Сагайдачный (U130) в Одессе
    В БПП назвали унизительным предложение передать Киеву корабли из Крыма
    16:48 12.01.2018
    835Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    По мнению нардепа Ивана Винника, предложением передать Киеву корабли из Крыма власти России "не пытаются усилить боеспособность Украины". Он также полагает, что Россия "не передаст что-то действительно боеспособное и нужное ВСУ".
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    В законопроект о Донбассе закладывают "военное положение light" - нардеп
    03:21 16.11.2017
    1262Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В статье 10 т.н. законопроекта о реинтеграции Донбасса определяются мероприятия, которые могут осуществляться военными формированиями и другими лицами, привлеченными для обеспечения интересов нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях.
    Верховная Рада Украины
    В законопроекте по Донбассу указали дату начала "оккупации" - депутат
    19:02 15.11.2017
    701Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам Ивана Вииника, в законе прописана "дата начала оккупации" - 20 февраля 2014 года, она вспоминается как дата, которая указана в законе о Крыме.
    Иван Винник. Архивное фото
    Поправка о разрыве дипотношений с РФ исключена из закона - Винник
    18:05 15.11.2017
    517Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решил не включать поправку, предложенную ранее народным депутатом Иваном Винником.
    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    Закон о реинтеграции Донбасса. Поправку о дипотношениях с РФ не внесут - нардеп
    12:54 14.11.2017
    718Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Депутат Верховной Рады Украины Иван Винник заявил, что вопрос дипломатических отношений - это исключительно полномочия исполнительной ветви власти.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Неделя Верховной Рады обещает столкновения и скандалы
    08:04 14.11.2017
    1892Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Предстоящая неделя в Верховной Раде обещает быть особенно напряженной. Учитывая, что в следующий раз в пленарном режиме народные депутаты соберутся аж в декабре, повестка дня буквально трещит по швам.
    Порошенко выступает против разрыва дипотношений с Россией - нардеп. Видео
    Порошенко выступает против разрыва дипотношений с Россией - нардеп 
    02:51 09.11.2017
    1662Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Народный депутат "Блока Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что президент страны не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.
    Верховная Рада Украины
    Нардеп спрогнозировал дату разрыва отношений с РФ
    14:25 08.11.2017
    1337Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Комментируя поправку, нардеп Винник в частности отметил, что в ней поручается Кабмину "в трехмесячный срок с дня вступления в силу закона - инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором".
    Иван Винник. Архивное фото
    21 год существования СНБО: смысл, задачи, влияние
    15:53 02.09.2017
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    На заседаниях СНБО могут присутствовать не только его члены, но и заинтересованные лица, если имеют доступ к уровню секретности рассматриваемых вопросов, подчеркнул народный депутат Иван Винник.
    Иван Винник. Архивное фото
    Поставки оружия в КНДР. В Раде отреагировали на скандал
    16:48 14.08.2017
    831Украина в центре оружейных скандалов
    Как отметил секретарь комитета Верховной Рады Иван Винник, любые передачи товаров двойного назначения или военного использования проходят очень тщательный анализ межведомственной комиссии при СНБО и службы экспортного контроля Украины.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Под подозрением у НАБУ. Огласите весь с список, пожалуйста
    16:58 09.08.2017
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    Когда вопросы незаконного обогащения переводят в плоскость обычной выплаты налогов, это напоминает рэкет, считает нардеп Юрий Чижмарь, а его коллега по ВР Виталий Куприй говорит о том, что дело Ивана Винника выглядит как избирательное правосудие.
    Иван Винник о военном положении в Донбассе. Видео
    Винник о замене АТО на "оборонную войну против оккупационных войск" 
    04:15 15.06.2017
    3714Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Нардеп от БПП отметил, что некоторые фракции предлагают узаконить статус оккупированных территорий, но секретарь СНБО Александр Турчинов предлагает законное использование Вооруженных сил Украины.
    Известный украинский ведущий выгнал нардепа БПП с эфира
    В прямом эфире: украинский телеведущий выгнал из студии соратника Порошенко 
    14:27 07.06.2017
    2422
    Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник поссорился в прямом эфире с ведущим программы "Дуэль" Николаем Вереснем и со скандалом покинул студию. Видео инцидента доступно на телеканале NewsOne.
    Иван Винник. Архивное фото
    Дело Фирташа мало повлияет на ситуацию в Украине - Винник
    07:08 23.02.2017
    287Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    По словам народного депутата Ивана Винника, возможная экстрадиция Дмитрия Фирташа в США никак не повлияет на политические процессы в Украине.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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