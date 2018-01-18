"РФ - агрессор". Рада приняла скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Парламент принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Президент Петр Порошенко уже прокомментировал принятие законопроекта.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это — ключевой сигнал соответствующего Закона, который сегодня приняла ВР по моей инициативе. Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины", — написал глава государства на своей странице в Facebook.