Закон о Донбассе. Бортник: теперь Порошенко может начать военную операцию

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Принятие закона о реинтеграции Донбасса в значительной мере осложнит реализацию минских соглашений, сам же закон превратился в "минное поле" для власти. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Верховная Рада в четверг приняла в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе рассмотрения депутаты отвергли большую часть предложенных правок, в частности, отказались разорвать договор о дружбе с Россией. Не хватило голосов и для принятия поправки о признании непризнанных республик Донбасса "террористическими организациями". В целом же поправок было предложено более шести сотен.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Почему было так много поправок? По словам Бортника, из-за желания некоторых политиков и партий представит себя в роли "самых правильных патриотов" и заодно побороться за умы избирателей.

"Так случилось (много правок — Ред.), потому что закон этот превратился в такую политическую декларацию по Донбассу, на которой все политические силы захотели попиариться в борьбе за правый электорат. Все пытаются доказать, что они самые главные, самые искренние патриоты. Поэтому такое огромное количество правок", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, при этом "все пытаются друг друга обмануть".

"Власти этот закон не нужен уже, законопроект был лишь оберткой для продления Минских соглашений. "Народный фронт" пытался при обсуждении найти оправдания для своего электората, для правых", — отметил эксперт.

По его словам, в ходе рассмотрения некоторые силы пытались "раскачивать ситуацию и максимально радикализировать нормы законопроекта, чтобы создать президенту Порошенко проблемы на внешнеполитическом фронте, по линии "нормандской" четверки, минской группы — каждый играет в свою игру".

При этом, подчеркнул Бортник, закон превратился не только в политическую декларацию по Донбассу, но и "в минное поле для власти, потому что все попытаются сыграть свою партию".

Кроме того, принятие закона, по словам политолога, "означает осложнение реализации политической части минских соглашений, если вообще не запрет на реализацию".

"В этом законе совсем другая политическая конструкция. Если в минских соглашения — прямой диалог Украины с Донецком и Луганском, в котором Россия, Германия и Франция — посредники, гаранты этого диалога, то, в соответствии с этим законом, Луганска и Донецка как каких-то переговорщиков не существует, есть "оккупационные администрации", а Россия — "оккупант". Поэтому диалог может идти только между украино-германо-французским блоком, скажем так, с одной стороны, и Россией с другой. Совсем другая конструкция, на которую Россия, очевидно, не согласится, что в значительной мере осложнит реализацию минских соглашений", — сказал Бортник.

Читайте также: Донбасс: законодательная многоходовочка себе во вред

Он также отметил, что есть и другой аспект: принятие закона — "это передача президенту дополнительных полномочий, которые дают ему возможность использовать вооруженные силы, минуя парламент".

"Президент может теперь в любой момент начать военную операцию и таким образом управлять сегодня этим конфликтом", — отметил политолог.

"Ничего для действительной реинтеграции, для решения конфликта в этом законе вообще нет. Это закон управления конфликтом, а не его завершения", — резюмировал Бортник.

Отметим, согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия фигурирует как "страна-агрессор". В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Президент Петр Порошенко прокомментировал принятие закона на своей странице в Facebook. По его словам, ключевой сигнал закона заключается в том, что путь для реинтеграции Украина будет прокладывать "политико-дипломатическим путем".

В свою очередь, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.