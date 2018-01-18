Закон о реинтеграции Донбасса таит сюрпризы - Воля

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Обсуждаемый в Верховной Раде законопроект о реинтеграции Донбасса может и не вызвать серьезной реакции на международном уровне, на Западе его, скорее всего, предпочтут просто не заметить. А если заметят и подвергнут критике, то это будет свидетельствовать о серьезных изменениях в политике западных стран.

Об этом сказал РИА Новости Украина политический эксперт Владимир Воля.

Парламент Украины во вторник с утра приступил к рассмотрению во втором чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса. В документе Российская Федерация названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". К законопроекту подали 675 поправок, поэтому рассмотрение затянулось.

Ряд политиков и экспертов заявляли, что этот документ противоречит минскому мирному процессу.

"Нужно, конечно, подождать и посмотреть, в каком окончательном виде этот закон будет принят, если его примут… Но самая логичная реакция со стороны Запада — там предпочтут закон просто не заметить, потому что он ни на что не влияет. Он больше похож на инструмент сугубо внутриполитического употребления", — сказал Воля.

По его словам, любое обращение Украины в международные суды запускают следующую процедуру: "поступает обращение, судьи принимают его, но при рассмотрении обращаются к нормам международного права, а не внутреннего законодательства Украины".

Эксперт отметил, что при обсуждении проекта не прошли многие поправки. В частности, депутаты отклонили поправку о разрыве дипотношений с Россией. Не набрала необходимого количества голосов и поправка о признании республик Донбасса "террористическими организациями".

По мнению Воли, за эту поправку многие нардепы не захотели голосовать по двум причинам: во-первых, неизбежно пришлось бы тогда в законе назвать ДНР и ЛНР, и это можно было бы рассматривать "как фактор признания", пусть и в таком виде.

"С террористическими организациями, если они существуют, переговоры тоже ведут", — отметил политолог.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что даже если бы были в украинском законодательстве такой термин, как "сепаратистские организации ДНР и ЛНР", то — "признание этих организаций террористическими должно было бы произойти, наверное, на основании судебных решений, по конкретным ситуациям, по конкретным фактам".

"Но, когда есть судебное решение, всегда есть возможность обратиться в суд для его опротестования… Поэтому тут тоже неоднозначная ситуация", — сказал эксперт.

Что до предполагаемого в законе определения России как "агрессора", то, по мнению Воли, с этим тоже не так все просто: "нужно будет, возможно, прекращать торговлю".

"В целом закон выглядит как-то половинчато, — подчеркнул эксперт. — Вроде и нет войны, но как будто война. Ведь формулировка "оборона от агрессии" предполагает, что проходят все-таки военные действия".

Важный момент: будет ли Россия признана страной, которая оккупирует украинскую территорию.

"С этим законом кто-то может пойти в международные суды, но тогда тоже может возникнуть неоднозначная ситуация (в случае с Донбассом — Ред.). С одной стороны, в Гаагской конвенции 1906 года об обычаях ведения войны есть указание на то, что есть такое явление как оккупация, с другой стороны, список критериев не изложен. Но существует прецедентное право. Что такое оккупация? Должна быть регулярная армия, по опыту войн, должны быть комендатуры, как минимум, флаги, гарнизоны, отличительные знаки той армии, которая оккупирует… Поэтому могут возникнуть сложности", — пояснил Воля.

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Политолог отметил, что, поскольку закон мало на что будет влиять, Запад, скорее всего, воздержится от комментариев, по крайней мере, в публичном пространстве.

"Если не воздержится… Это будет важное изменение в позиции Запада, если он будет критиковать законопроект в том случае, если там будут нормы, которые явно конфликтуют с нормами международного права. Кроме того, если такая критика прозвучит, это будет дискредитация всей доказательной базы, которую пытается изобразить наш парламент", — сказал Воля.

Он добавил, что есть более простой путь: "если Россия поддерживает сепаратистов, то нужно доказывать тот ущерб, который вследствие этой поддержки был нанесен".

"Но, опять-таки, как показывает опыт войн на Балканах, будут привлекать к ответственности, независимо от того, кто там кого поддерживал, кто против кого воевал и за что. Есть военные преступления — за них будут судить", — констатировал эксперт.

По его мнению, вопрос решения конфликта на востоке Украины — "скорее, вопрос большого политического консенсуса, большого соглашения", а не вопрос одобрения того или иного законопроекта.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в октябре 2017 года внес на рассмотрение парламента "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Законопроект определен президентом как неотложный.

В частности, в документе предусмотрено право президента использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке Украины без объявления войны.