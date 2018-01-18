День Ч. Закон о реинтеграции Донбасса: последний шанс депутатов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

День Ч

Спикер Рады Андрей Парубий анонсировал на четверг, 18 января, голосование за законопроект о реинтеграции Донбасса.

По его словам, депутатам осталось рассмотреть лишь ряд правок. Депутаты продолжат рассматривать законопроект в 12:30. Вчера из почти семиста поправок к президентскому документу избранники осилили только 500.

Напомним, всего к законопроекту было предложено 673 правки, из которых 374 отклонили.

Президент Петр Порошенко надеется, что Рада в среду или в четверг таки примет предложенный ним закон.

Традиционно Порошенко заверил, что Киев продолжит путь реинтеграции территорий в Донбассе политико-дипломатическим путем. "Мы будем продолжать путь для реинтеграции оккупированных территорий политико-дипломатическим путем", — заявил украинский президент.

Многострадальный закон

Вот уже второй день Рада обсуждает проект закона о реинтеграции Донбасса во втором чтении.

Накануне в среду, 17 января, парламентарии отказалась внести скандальную поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект. Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее с такой инициативой выступил депутат президентской фракции Иван Винник, а также ряд внефракционных депутатов. Однако эту инициативу подвергли критике в парламентской коалиции. Ряд депутатов считают, что такой шаг для Украины будет сродни "самоубийству" и чреват эскалацией конфликта в Донбассе.

Перед этим депутаты не смогли признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.

Что в законе

Законопроект с начала разработки приобрел славу скандального. Несмотря на то, что документ был принят Радой в первом чтении еще в начале октября 2017 года, его рассмотрение выдалось нелегким. Депутаты блокировали трибуну, оппоненты власти поджигали в зале дымовую шашку. То законопроект откладывали, то он и вовсе исчезал с повестки дня.

Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными, а власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР – оккупационными администрациями. Ни о каких выборах в Донбассе в таком случае, разумеется, речь не идет. Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

При этом в первом чтении документ приняли с поправками, исключившими пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

В случае принятия закон о реинтеграции Донбасса даст главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны – узаконит применение армии на Востоке без объявления войны.

При этом, по словам замглавы Верховной Рады Оксаны Сыроид, законопроект предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. "Речь идет о восстановлении торговли с оккупированными территориями и это подтверждается тем, что раздаются призывы: давайте посчитаем наши убытки от торговли с оккупированными территориями", — заявляла Сыроид.

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По ее словам, контролировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса будут Вооруженные силы Украины, объединенный оперативный штаб и командующий объединенными силами. "Огромная опасность заложена в том, что торговать должна будет армия, то есть контролировать торговлю будут Вооруженные силы, объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенных сил. Я думаю, это огромная трагедия для Вооруженных сил, так как торговля и Вооруженные силы несовместимы", — отмечала она.

Критики закона

Критики законопроекта указывают на серьезные негативные последствия для Киева в случае его принятия.

Принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается "агрессором" и "оккупантом", фактически будет означать односторонний выход Украины из Минских соглашений, что повлечет негативные для Киева последствия на внешнеполитической арене, считают эксперты. А оппозиционные политики указывают: вместо того, чтобы способствовать мирному урегулированию, документ может лишь резко усугубить ситуацию.

Против принятия закона, в котором Россия названа "страной-агрессором" выступают и западные партнеры Киева: в ЕС и США считают, что его принятие осложнит переговоры по урегулированию конфликта.

Представитель уполномоченного Рады по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие закона о реинтеграции Донбасса фактически введет военное положение в регионе в обход процедуры, которая предусмотрена Конституцией Украины, это поставит под угрозу соблюдение прав и свобод граждан.

Он отметил, что, согласно законопроекту, вооруженные силы Украины могут быть задействованы в мирное время без введения военного положения; военной прокуратуре фактически возвращается функция общего надзора, которую у ведомства только недавно забрали в ходе масштабной реформы.

При этом депутаты обращают внимание на то, что в законе четко не прописаны гуманитарные аспекты, в частности, нет ни слова о восстановлении соцвыплат и пенсий для жителей Донбасса.

В Раде обсуждают, что если закон будет принят, то он не только не ускорит реинтеграцию Донбасса, а вообще фактически отрежет от Украины людей, которые живут на неподконтрольной территории.

По материалам из открытых источников интернет