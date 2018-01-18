наверх
18.01.201811:47
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    День Ч. Закон о реинтеграции Донбасса: последний шанс депутатов

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (312)

    (обновлено: )61811
    Спикер Парубий анонсировал принятие многострадального закона о реинтеграции Донбасса. Примут ли его депутаты - под вопросом, ведь голосование не раз откладывалось. Критики закона считают, что мира он не принесет и предрекают серьезные негативные последствия.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    День Ч

    Спикер Рады Андрей Парубий анонсировал на четверг, 18 января, голосование за законопроект о реинтеграции Донбасса.

    По его словам, депутатам осталось рассмотреть лишь ряд правок. Депутаты продолжат рассматривать законопроект в 12:30. Вчера из почти семиста поправок к президентскому документу избранники осилили только 500.

    Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Видео
    facebook.com/UNIAN.net
    Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Онлайн-трансляция

    Напомним, всего к законопроекту было предложено 673 правки, из которых 374 отклонили.

    Президент Петр Порошенко надеется, что Рада в среду или в четверг таки примет предложенный ним закон. 

    Традиционно Порошенко заверил, что Киев продолжит путь реинтеграции территорий в Донбассе политико-дипломатическим путем. "Мы будем продолжать путь для реинтеграции оккупированных территорий политико-дипломатическим путем", — заявил украинский президент.

    Многострадальный закон 

    Вот уже второй день Рада обсуждает проект закона о реинтеграции Донбасса во втором чтении.

    Накануне в среду, 17 января, парламентарии отказалась внести скандальную поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект. Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. 

    Ранее с такой инициативой выступил депутат президентской фракции Иван Винник, а также ряд внефракционных депутатов. Однако эту инициативу подвергли критике в парламентской коалиции. Ряд депутатов считают, что такой шаг для Украины будет сродни "самоубийству" и чреват эскалацией конфликта в Донбассе.

    Политолог-международник Владимир Воля
    Facebook Владимира Воли
    Закон о реинтеграции Донбасса таит сюрпризы - Воля

    Перед этим депутаты не смогли признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.

    Что в законе 

    Законопроект с начала разработки приобрел славу скандального. Несмотря на то, что документ был принят Радой в первом чтении еще в начале октября 2017 года, его рассмотрение выдалось нелегким. Депутаты блокировали трибуну, оппоненты власти поджигали в зале дымовую шашку. То законопроект откладывали, то он и вовсе исчезал с повестки дня. 

    Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными, а власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР – оккупационными администрациями. Ни о каких выборах в Донбассе в таком случае, разумеется, речь не идет. Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". 

    При этом в первом чтении документ приняли с поправками, исключившими пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

    Вадим Карасев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Карасев: закон о реинтеграции Донбасса - гибрид абсурда

    В случае принятия закон о реинтеграции Донбасса даст главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны – узаконит применение армии на Востоке без объявления войны. 

    При этом, по словам замглавы Верховной Рады Оксаны Сыроид, законопроект предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. "Речь идет о восстановлении торговли с оккупированными территориями и это подтверждается тем, что раздаются призывы: давайте посчитаем наши убытки от торговли с оккупированными территориями", — заявляла Сыроид. 

    Читайте также: Закон о реинтеграции Донбасса сделает ГПУ всемогущей — эксперт

    По ее словам, контролировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса будут Вооруженные силы Украины, объединенный оперативный штаб и командующий объединенными силами. "Огромная опасность заложена в том, что торговать должна будет армия, то есть контролировать торговлю будут Вооруженные силы, объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенных сил. Я думаю, это огромная трагедия для Вооруженных сил, так как торговля и Вооруженные силы несовместимы", — отмечала она. 

    Критики закона

    Заседание Верховной рады Украины
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Тренд дня, Донбасс: "не реинтеграция, а бессмыслица"

    Критики законопроекта указывают на серьезные негативные последствия для Киева в случае его принятия. 

    Принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается "агрессором" и "оккупантом", фактически будет означать односторонний выход Украины из Минских соглашений, что повлечет негативные для Киева последствия на внешнеполитической арене, считают эксперты. А оппозиционные политики указывают: вместо того, чтобы способствовать мирному урегулированию, документ может лишь резко усугубить ситуацию. 

    Против принятия закона, в котором Россия названа "страной-агрессором" выступают и западные партнеры Киева: в ЕС и США считают, что его принятие осложнит переговоры по урегулированию конфликта. 

    Представитель уполномоченного Рады по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие закона о реинтеграции Донбасса фактически введет военное положение в регионе в обход процедуры, которая предусмотрена Конституцией Украины, это поставит под угрозу соблюдение прав и свобод граждан.

    Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга
    Сайт партии "Союз левых сил"
    Волга: реинтеграция? А кто может себе это все представить?

    Он отметил, что, согласно законопроекту, вооруженные силы Украины могут быть задействованы в мирное время без введения военного положения; военной прокуратуре фактически возвращается функция общего надзора, которую у ведомства только недавно забрали в ходе масштабной реформы.

    При этом депутаты обращают внимание на то, что в законе четко не прописаны гуманитарные аспекты, в частности, нет ни слова о восстановлении соцвыплат и пенсий для жителей Донбасса.

    В Раде обсуждают, что если закон будет принят, то он не только не ускорит реинтеграцию Донбасса, а вообще фактически отрежет от Украины людей, которые живут на неподконтрольной территории.

    По материалам из открытых источников интернет 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной рады Украины
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших