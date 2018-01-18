Медведчук сделал тревожное заявление по закону о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Изъятие из текста закона о Донбассе упоминания минских соглашений показало всему миру, что Киев не намерен выполнять обязательства в рамках этих соглашений, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

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"Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о "минских соглашениях" продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства", — приводит заявление Медведчука пресс-служба его движения.

По словам Медведчука, изначально говорилось, что этот закон вернет Донбасс в правовое поле Украины.

"Но парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из "партии войны", своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Вместо этого — широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий. Именно территорий, не людей. И заклинание об "агрессоре", которое депутаты употребляют к месту и не к месту, которое не несет никакой содержательной нагрузки, а служит только для того, чтобы "продавливать" дискриминационный по отношению к гражданам Украины закон", — приводит слова Медведчука пресс-служба его движения.

Парламент в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".