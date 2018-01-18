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    Карасев: закон о реинтеграции Донбасса - гибрид абсурда

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    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (308)

    (обновлено: )1503120
    В сухом остатке в этом законе все смешалось настолько, что никто уже не способен разобраться, зачем этот закон вообще был подготовлен, отмечает политолог Вадим Карасев.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Закон о деоккупации (также называемый "законом о реинтеграции Донбасса") в результате безсодержательных дискуссий и многочисленных поправок вылился в какую-то абсурдную гибридность. Такое мнение – у политолога, директор Института глобальных стратегий Вадима Карасева

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    В сухом остатке в этом законе все смешалось настолько, что никто уже не может разобраться зачем этот закон был подготовлен, отмечает эксперт на своей странице в Facebook.

    Есть несколько ключевых несколько моментов, уверен Карасев.

    "Первый. Закон предлагает введение ручного президентского управления военным положением. Ручного потому, что президент не столько реализует свои полномочия в рамках существующего законодательства, сколько для него выстраивается некая новая законодательная надстройка, вводящая дополнительные инструменты и расширенные полномочия для прямого управления в зоне военного конфликта", – сообщил политолог.

    Второй момент – дата начала войны: "это вопрос об аннексии и оккупации Крыма". 

    "Если даты нет, то Крым подвисает. И "подсказку" Лаврова о том, что у Украины есть своя территория, но «без Крыма», надо трактовать только в пользу указания даты в законе и никак иначе", – подчеркнул Карасев. 

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    Отдельно он выделил самый главный вопрос: есть ли в законе Россия как враг в правовом смысле? 

    "Есть ли легализация де-факто состояния военных действий между Украиной и Россией? Если такой правовой смысл есть, то тогда в законе должны быть и правовые последствия. Это может быть разрыв дипотношений (как на этом настаивает УКРОП), блокада экономических отношений (позиция "Батькивщины"), введение визового режима и т.д.", – перечислил эксперт.

    Вывод, отмечает Карасев, простой – закон бы состоялся, если бы изначально в нем был заложен смысл правового закрепления факта войны, нарушения государственной границы и изменения территориальной целостности государства, последствий аннексии и оккупации Крыма. 

    "Именно право как основание, база, платформа необходимы для выхода из ловушки гибридности, приведения ситуации в правовые рамки новой реальности – "войны", "конфликта", "аннексии". Тогда бы, опираясь на четкие правовые основания, мы бы не "зависали" перед предложением Путина "забрать корабли", – сделал вывод политолог.

    Facebook Вадима Карасева
    Комментарий Вадима Карасева о реинтеграции Донбасса
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