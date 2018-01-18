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    Политика

    Есть "Минск" или нет? Нардеп от БПП запутался в законе о реинтеграции

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (329)

    (обновлено: )50410
    Как заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник с трибуны Рады перед голосованием, "в статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта".
    Рада Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины вернула упоминание о Минских соглашениях в текст законопроекта по реинтеграции Донбасса.

    "В статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта", — заявил нардеп от БПП,  секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник с трибуны Рады перед голосованием.

    Эту поправку, как и другие, парламентарии учли в ходе голосования за документ во втором чтении и в целом.

    Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Видео
    facebook.com/UNIAN.net
    Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Полная версия

    В статье 7 отмечается, что "во время осуществления органами государственной власти мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений по безопасности Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и "Комплекса мер" 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования". Статья содержалась в редакции законопроекта, внесенного президентом Порошенко. Но при голосовании за инициативу в первом чтении данную норму исключили.

    После голосования Винник заявил журналистам в кулуарах Рады, что в принятом законе Минские соглашения не упоминаются.

    "Причина в том, что природа этого пакта отличается от природы законодательного нормативно-правового акта. Мы не можем дипломатические, политические пакеты, которые имеют тенденции к изменениям — в зависимости от переговорного процесса, имплементировать в украинское законодательство", — сказал Винник и добавил, что Минские соглашения не проходили процедуру ратификации в Верховной Раде.

    Парламент Украины во вторник рассматривал во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".  По итогам дня депутаты рассмотрели 481 поправку из 673. Рада продолжит работу в среду.

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