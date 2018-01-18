Есть "Минск" или нет? Нардеп от БПП запутался в законе о реинтеграции

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины вернула упоминание о Минских соглашениях в текст законопроекта по реинтеграции Донбасса.

"В статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта", — заявил нардеп от БПП, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник с трибуны Рады перед голосованием.

Эту поправку, как и другие, парламентарии учли в ходе голосования за документ во втором чтении и в целом.

В статье 7 отмечается, что "во время осуществления органами государственной власти мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений по безопасности Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и "Комплекса мер" 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования". Статья содержалась в редакции законопроекта, внесенного президентом Порошенко. Но при голосовании за инициативу в первом чтении данную норму исключили.

После голосования Винник заявил журналистам в кулуарах Рады, что в принятом законе Минские соглашения не упоминаются.

"Причина в том, что природа этого пакта отличается от природы законодательного нормативно-правового акта. Мы не можем дипломатические, политические пакеты, которые имеют тенденции к изменениям — в зависимости от переговорного процесса, имплементировать в украинское законодательство", — сказал Винник и добавил, что Минские соглашения не проходили процедуру ратификации в Верховной Раде.

Парламент Украины во вторник рассматривал во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". По итогам дня депутаты рассмотрели 481 поправку из 673. Рада продолжит работу в среду.