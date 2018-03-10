По словам президента Украины, "за три года кропотливой работы" удалось убедить большинство стран-членов Совета безопасности ООН и тех, кто поддерживает Украину, в необходимости миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.
Виктор Медведчук сообщил, что Польша внесла документ на основании резолюций Генассамблеи ООН о недопущении актов геноцида и наказании за них и о неприменимости временных ограничений в отношении военных преступлений и преступлений против человечности.
Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя созыв заседания по Ирану, отметил, что США "подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности".
С января 2018 года непостоянными членами Совета безопасности ООН стали Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. Украина этот статус утратила в связи с окончанием срока полномочий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам президента Украины, "за три года кропотливой работы" удалось убедить большинство стран-членов Совета безопасности ООН и тех, кто поддерживает Украину, в необходимости миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.
Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
Россия 29 июля применила право вето, заблокировав проект резолюции, представленный от лица группы стран, которые проводят расследование авиакатастрофы (Австралия, Нидерланды, Малайзия, Бельгия и Украина) по созданию международного трибунала.
Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находилось 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов. Все они погибли.
Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман сообщил, что "есть сообщения о жертвах среди гражданского населения, в том числе, по меньшей четырех смертях с момента эскалации ситуации 20 января".
Украина во время заседания планирует обратить внимание "на новые факты агрессии РФ в Донбассе" и "на нарушение прав человека в Крыму". От Украины в заседании Совета принимает участие заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Документ призывает уже в начале января следующего года собрать стороны сирийского конфликта за столом переговоров. Эти переговоры будут вестись в Венском формате, на основе как Женевского коммюнике, так и решений Международной группы поддержки Сирии.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не исключает создания "суда смешанного типа" по делу о крушении малайзийского авиалайнера в Донбассе, если Россия заблокирует в СБ ООН инициативу создания международного трибунала.
Совбез ООН в пятницу провел внеочередное заседание по ситуации в Украине, вызванное активными боевыми действиями между украинскими силовиками и ополченцами 3 июня в районе населенного пункта Марьинка вблизи Донецка.
В резолюции в поддержку минских договоренностей по разрешению кризиса в Украине говорится, что Совбез ООН вновь заявляет о "своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".