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    Совет Безопасности ООН

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии
    21:49 24.02.2018
    446Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Принятая резолюция требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.
    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    Мировые тренды: самые серьезные санкции для КНДР, тупик Совбеза ООН
    12:13 24.02.2018
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    Мировая пресса анализирует новую порцию санкций США против Северной Кореи, разбирается в разногласиях СБ ООН по началу сирийского гуманитарного перемирия и удивляется находке на заправке во Франции.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Порошенко: большинство в Совбезе ООН поддерживает миротворцев в Донбассе
    13:07 15.02.2018
    220Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам президента Украины, "за три года кропотливой работы" удалось убедить большинство стран-членов Совета безопасности ООН и тех, кто поддерживает Украину, в необходимости миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.
    Очередь за гуманитарной помощью в Донецке
    Украина попала в список стран с дефицитом продовольствия
    15:14 29.01.2018
    982
    Об отсутствии продовольственной безопасности в 16 странах мира, в числе которых Украина, предупредили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программа.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Польша просит ООН признать геноцид поляков со стороны украинских националистов
    11:28 23.01.2018
    1197Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Виктор Медведчук сообщил, что Польша внесла документ на основании резолюций Генассамблеи ООН о недопущении актов геноцида и наказании за них и о неприменимости временных ограничений в отношении военных преступлений и преступлений против человечности.
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    Операция в Сирии. Совбез ООН призвал Турцию к сдержанности
    21:46 22.01.2018
    141Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Постпред Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр сообщил, что призыв к сдержанности Анкары широко обсуждался во время дискуссий, которые прошли в закрытом режиме.
    Яценюк: мы не отдадим свои территории и не поддадимся российскому шантажу. Видео
    Яценюк: закон о реинтеграции позволит ввести миротворцев в Донбасс 
    14:16 18.01.2018
    1626Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
    Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф
    США "просчитались", созвав Совбез ООН из-за акций протеста - МИД Ирана
    06:52 06.01.2018
    1211Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Министр иностранных Ирана дел Джавад Зариф назвал "просчетом" инициативу США, а также поприветствовал намерение других стран соблюдать обязательства по "иранской ядерной сделке".
    Василий Небензя
    США злоупотребляют площадкой Совбеза ООН - постпред России
    00:36 06.01.2018
    200Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя созыв заседания по Ирану, отметил, что США "подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности".
    Протесты в Тегеране
    Франция не согласна с США в оценке происходящего в Иране
    23:15 05.01.2018
    233Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ротметил, что "какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности".
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Совет безопасности ООН начал заседание по Ирану
    22:21 05.01.2018
    178Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Открытая встреча СБ ООН по Ирану проводится по инициативе США. За полчаса до нее прошли предварительные консультации "для обсуждения американской инициативы". Они состоялись по российской инициативе.
    Масштабные акции протесты в Тегеране
    США опасаются развития ситуации в Иране по сирийскому сценарию
    05:51 05.01.2018
    271Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что происходящее в Иране затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для иранского народа, а также вопрос международного мира и безопасности.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    Определены дата и время заседания Совбеза ООН по ситуации в Иране
    03:54 05.01.2018
    93Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    В официальной программе указано, что Совет Безопасности соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Проведение встречи официально запросили США.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Украина покинула Совет безопасности ООН
    10:09 03.01.2018
    1272
    С января 2018 года непостоянными членами Совета безопасности ООН стали Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. Украина этот статус утратила в связи с окончанием срока полномочий.
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
    США созовут экстренное заседания Совбеза ООН из-за событий в Иране
    05:58 03.01.2018
    734Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что "свободы, записанные в Уставе Организации, подвергаются атаке в Иране".
    Здание МИД Украины
    МИД укорил Совбез ООН за отсутствие ответа на "российскую агрессию"
    20:50 20.12.2017
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    Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, Совет Безопасности ООН не отреагировал должным образом на "агрессивные действия" России в отношении Грузии и Украины.
    Экстренное заседание СБ ООН. Архивное фото
    США о проекте резолюции СБ ООН по Иерусалиму. Оскорбление
    20:17 18.12.2017
    691
    Постпред США по ООН Никки Хейли отметила, что проект резолюции - еще один пример того, как ООН делает больше вреда, чем добра относительно израильско-палестинского конфликта.
    Города мира. Иерусалим
    В Совбез ООН внесли проект резолюции по статусу Иерусалима
    03:28 17.12.2017
    261Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    По данным источника РИА Новости, подготовленный Палестиной проект резолюции был внесен в Совет делегацией Египта. В понедельник состоится плановое заседание по Ближневосточному урегулированию.
    Баллистические ракеты КНДР. Архивное фото
    КНДР угрожает войной в случае введения СБ ООН морской блокады
    16:38 14.12.2017
    460Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению МИД КНДР, если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то КНДР будет рассматривать это как военные действия и предпримем жесткие ответные меры самообороны.
    Флаг Палестины
    Палестина опротестует в ООН попытки последовать за США по Иерусалиму
    08:13 10.12.2017
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    Как сообщил официальный представитель движения ФАТХ Мундир аль-Джагу, жалоба подана в СБ ООН против любого государства, которое после США решит перенести посольство в Иерусалим.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии
    21:49 24.02.2018
    446
    Принятая резолюция требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.
    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    Мировые тренды: самые серьезные санкции для КНДР, тупик Совбеза ООН
    12:13 24.02.2018
    418
    Мировая пресса анализирует новую порцию санкций США против Северной Кореи, разбирается в разногласиях СБ ООН по началу сирийского гуманитарного перемирия и удивляется находке на заправке во Франции.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Порошенко: большинство в Совбезе ООН поддерживает миротворцев в Донбассе
    13:07 15.02.2018
    220
    По словам президента Украины, "за три года кропотливой работы" удалось убедить большинство стран-членов Совета безопасности ООН и тех, кто поддерживает Украину, в необходимости миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.
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