Российский сенатор Алексей Пушков назвал планы Молдавии "выставить счет" за "оккупацию" Приднестровья "типичной логикой паразитов". По его мнению, Кишинев хочет получить миллиарды за мифическую "оккупацию".
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что поляки "не иначе как устали от "успехов" Порошенко". Так он отреагировал на заявление польского премьера, что страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев.
Дональд Трамп заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у террористической группировки ИГ в Сирии и Ираке. Российский сенатор Алексей Пушков назвал слова американского лидера "пост-правдой".
По словам российского сенатора Алексея Пушкова, глава МИД Украины Павел Климкин гордится тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику, "экономику своей страны они спасти уже не в силах".
По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, выход России из Совета Европы был бы крупнейшей потерей для СЕ, и не только финансовой, гораздо большей, чем для России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".