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    Алексей Пушков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 132
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    Курт Волкер на YES
    В России ответили Волкеру на призыв расформировать ДНР и ЛНР
    04:51 04.03.2018
    6476Донбасс: новое перемирие
    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который предложил расформировать ДНР и ЛНР.
    Российский сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
    В России отреагировали на поиски "руки Кремля" в поджоге союза венгров
    01:16 05.02.2018
    644Криминальные войны в Украине
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, что бы ни произошло в Украине - поджоги, взрывы, покушения, "в Киеве на все - один ответ: "кремлевская рука".
    Заседание СБ ООН
    В РФ прокомментировали требования Украины реформировать СБ ООН
    07:29 04.02.2018
    1188
    По мнению российского сенатора, "украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    В России оригинально пошутили над "Кремлевским докладом"
    00:14 04.02.2018
    668США - Россия: санкции преткновения
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, США не вводят тех санкций, которые будут слишком дорого стоить, "вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
    В России назвали мечту Климкина
    08:34 29.01.2018
    1147
    По мнению Алексея Пушкова, мечтать о лишении России права вето в ООН могут только Павел Климкин, а также "люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве".
    Владимир Воля. Архивное фото
    Воля: решения ПАСЕ имеют такую же силу, как речовки на митингах
    17:35 24.01.2018
    478Резолюция ПАСЕ по Украине
    Совет Европы, его структурные подразделения, включая ПАСЕ, не являются источниками международного права. ПАСЕ - это дискуссионная площадка, подчеркивает политолог Владимир Воля.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    В РФ назвали бессмысленными резолюции ПАСЕ без российской делегации
    04:59 24.01.2018
    873Резолюция ПАСЕ по Украине
    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании 23 января приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны в Украине". В документе, в частности, звучит целый ряд требований к РФ.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РФ о призыве генсека Совета Европы сделать взнос: пусть платит Украина
    18:54 22.01.2018
    2730
    Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в СЕ ждут в феврале очередного взноса России, но пока права РФ в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет, пусть платит Украина.
    Атошник, устроивший дебош в Чугуеве Харьковской области
    Хроника 20 января: Пьяный захват заложников в Чугуеве, аноним Порошенко
    10:12 21.01.2018
    1729
    В Харьковской области пьяный военнослужащий захватил заложников, Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь», а СМИ сообщили, что президент Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    В России ответили Молдавии на планы "выставить счет" за "оккупацию"
    03:45 21.01.2018
    6263
    Российский сенатор Алексей Пушков назвал планы Молдавии "выставить счет" за "оккупацию" Приднестровья "типичной логикой паразитов". По его мнению, Кишинев хочет получить миллиарды за мифическую "оккупацию".
    Беженцы. Архивное фото
    В России связали отказ Польши от беженцев с "успехами" Порошенко
    08:42 02.01.2018
    789Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Российский сенатор Алексей Пушков считает, что поляки "не иначе как устали от "успехов" Порошенко". Так он отреагировал на заявление польского премьера, что страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев.
    Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами по итогам встречи лидеров стран нормандской четверки
    В России прокомментировали обращение Порошенко к жителям Донбасса
    06:32 01.01.2018
    19490
    Российский сенатор Алексей Пушков назвал обращение Петра Порошенко к жителям Донбасса циничным. Так он отреагировал на слова украинского лидера, что "их дом - Украина".
    Флаги США и России
    В России поставили под сомнение заявления Трампа об успехах США в Сирии
    11:44 31.12.2017
    309
    Дональд Трамп заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у террористической группировки ИГ в Сирии и Ираке. Российский сенатор Алексей Пушков назвал слова американского лидера "пост-правдой".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    Жалеть не о чем. В РФ отреагировали на отмененный визит сенаторов США в Москву
    06:30 31.12.2017
    724США - Россия: санкции преткновения
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений, "лекций о демократии уже наслушались".
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    В России отреагировали на требования Макрона и Меркель по СЦКК
    01:29 24.12.2017
    1601Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Российский сенатор Алексей Пушков считает, что если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение.
    Российский сенатор Алексей Пушков. Врхивное фото
    В России пошутили со слов Климкина о "спасающих Польшу украинцах"
    04:10 10.12.2017
    1556Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, глава МИД Украины Павел Климкин гордится тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику, "экономику своей страны они спасти уже не в силах".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    В России отреагировали на заявление в Совете Европы об отмене санкций
    01:30 27.11.2017
    1031Резолюция ПАСЕ по Украине
    По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, выход России из Совета Европы был бы крупнейшей потерей для СЕ, и не только финансовой, гораздо большей, чем для России.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    В России обвинили США в "срыве" встречи Путина и Трампа
    18:37 12.11.2017
    1267Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, администрация США сорвала переговоры российского и американского лидеров, "ибо не хотела, чтобы они состоялись".
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    В России прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина
    08:59 03.11.2017
    714
    По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, американскому президенту важно встретиться с президентом РФ, поскольку он "исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики".
    Курт Волкер
    В РФ назвали Волкера "спецпредставителем по срыву урегулирования" в Донбассе
    09:42 29.10.2017
    1326
    По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, "Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Курт Волкер на YES
    В России ответили Волкеру на призыв расформировать ДНР и ЛНР
    04:51 04.03.2018
    6476
    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который предложил расформировать ДНР и ЛНР.
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