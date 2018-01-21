В России ответили Молдавии на планы "выставить счет" за "оккупацию"

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал намерение Молдавии "выставить счет" РФ за "оккупацию" Приднестровья, назвав его потугами, обреченными на провал.

"В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем", — написал он на странице в Twitter.

Алексей Пушков/Twitter, 21 января 2018

Ранее сообщалось, что спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья.

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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.