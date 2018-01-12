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    Советский танк "разукрасили" разными красками в Молдавии

    (обновлено: )23015
    По оставленным на месте происшествия контейнерам видно, что использовано более восьми кг красной, желтой и синей красок. Местные власти заявили, что танк был установлен незаконно.
    В Молдавии облили краской советский танк
    expresul.md

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Молдавии неизвестные облили краской постамент с советским танком ИС-3 (Иосиф Сталин), который установили еще 1970 года в селе Чорнешты, сообщает интернет-издание Еxpresul.md

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    Волинь24/Youtube
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    Как отмечается, по оставленным на месте происшествия контейнерам видно, что использовано более восьми кг красной, желтой и синей красок. 

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    Мэр Корнешты Вера Буга сообщила, что она слышала о произошедшем, но поскольку танк был незакон и не находится на балансе учреждения, никаких мер не было принято. Кроме того, отметила она, что никаких просьб и жалоб в мэрию не поступало. 

    Общественное внимание постамент привлек в конце 2016 года, когда Министерство обороны и подчиненный ему Центр военной истории и культуры намерены были снять с постамента этот танк. Тогда депутаты-социалисты пробыли несколько ночей у танка, охраняя его от бывшего министра обороны Анатола Салару. 

    expresul.md
    В Молдавии облили краской советский танк

    Весной 2017 года несколько местных социалистических активистов окрасили танк в зеленый цвет и оставили на нем надпись "За родину", не координируя свои действия со специалистами в этой области. 

    На днях сообщалось, что в Кировоградской области разрушили памятник советским воинам. 

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