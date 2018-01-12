Советский танк "разукрасили" разными красками в Молдавии

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Молдавии неизвестные облили краской постамент с советским танком ИС-3 (Иосиф Сталин), который установили еще 1970 года в селе Чорнешты, сообщает интернет-издание Еxpresul.md.

Как отмечается, по оставленным на месте происшествия контейнерам видно, что использовано более восьми кг красной, желтой и синей красок.

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Мэр Корнешты Вера Буга сообщила, что она слышала о произошедшем, но поскольку танк был незакон и не находится на балансе учреждения, никаких мер не было принято. Кроме того, отметила она, что никаких просьб и жалоб в мэрию не поступало.

Общественное внимание постамент привлек в конце 2016 года, когда Министерство обороны и подчиненный ему Центр военной истории и культуры намерены были снять с постамента этот танк. Тогда депутаты-социалисты пробыли несколько ночей у танка, охраняя его от бывшего министра обороны Анатола Салару.

expresul.md В Молдавии облили краской советский танк

Весной 2017 года несколько местных социалистических активистов окрасили танк в зеленый цвет и оставили на нем надпись "За родину", не координируя свои действия со специалистами в этой области.

На днях сообщалось, что в Кировоградской области разрушили памятник советским воинам.