В Запорожье вандалы украли бронзовую звезду с памятника олимпийскому чемпиону

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Из подножия памятника знаменитому запорожцу, двукратному олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому исчезла звезда с его именем.

Памятник открыли 26 октября 2017 года. Он установлен в начале Аллеи Трудовой Славы, рядом с центральным проспектом города — Соборным.

"В целости и сохранности монумент простоял недолго. Как видно на фотографии, неизвестные вандалы вырвали, что называется, «с мясом» звезду, на которой было написано имя земляка, прославившего Запорожье на весь мир", — сообщает "Индустриалка".

iz.com.ua Вандализм с памятником Жаботинскому

Ранее сообщалось, что в Гайвороне Кировоградской области вандалы повредили памятник советским солдатам, который расположен в сквере Победы рядом с могилами 11 красноармейцев и 43 партизан.