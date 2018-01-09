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    Общество

    В Запорожье вандалы украли бронзовую звезду с памятника олимпийскому чемпиону

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    По информации местных СМИ, с памятника двукратному олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому, который был установлен в октябре 2017 года, украли звезду.
    Памятник двукратному олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому
    iz.com.ua

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Из подножия памятника знаменитому запорожцу, двукратному олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому исчезла звезда с его именем.

    Памятник открыли 26 октября 2017 года. Он установлен в начале Аллеи Трудовой Славы, рядом с центральным проспектом города — Соборным.

    "В целости и сохранности монумент простоял недолго. Как видно на фотографии, неизвестные вандалы вырвали, что называется, «с мясом» звезду, на которой было написано имя земляка, прославившего Запорожье на весь мир", — сообщает "Индустриалка".

    iz.com.ua
    Вандализм с памятником Жаботинскому

    Ранее сообщалось, что в Гайвороне Кировоградской области вандалы повредили памятник советским солдатам, который расположен в сквере Победы рядом с могилами 11 красноармейцев и 43 партизан.

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