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    Общество

    В Днепре националисты облили краской советский памятник

    (обновлено: )23204
    На памятнике и прилежащей территории написали: "Позор", "Серп и молот, смерть и голод", "Слава УПА", а фамилии погибших комиссаров указали красной краской.
    Акция протеста С14 в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Представители движения "С14" в Днепре облили красной краской памятник "участникам революционных событий, которые погибли за установление советской власти в Екатеринославе" в новогоднюю ночь. Об этом сообщает "Радио Свобода".

    На памятнике и прилежащей территории написали: "Позор", "Серп и молот, смерть и голод", "Слава УПА", а фамилии погибших комиссаров указали красной краской.

    "С14" взяло на себя ответственность за акцию протеста. Ее приурочили ко дню рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры.

    Ранее в Одессе националисты залили краской памятник российскому императору.

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