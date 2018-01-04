В Чернигове нашлись украденные памятники Пушкину и Коцюбинскому

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Украденный бронзовый бюст выдающемуся российскому писателю Александру Пушкину в Чернигове найден. Об этом сообщил заместитель мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Ломако на своей странице в Facebook.

В Чернигове в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Пушкину.

Также, по словам чиновника, был обнаружен украденный ранее стокилограммовый бронзовый бюст классика украинской литературы Михаила Коцюбинского.

"Украденные памятники М. Коцюбинскому и А. Пушкину найдены. Об этом заявил во время утреннего совещания Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать. Вместе с тем он поблагодарил всех неравнодушных, ведь публичный резонанс однозначно помог раскрытию этих краж", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Чернигове украли памятник писателю Михаила Коцюбинского с его могилы на Болдиных горах.