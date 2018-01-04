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    Культура

    В Чернигове нашлись украденные памятники Пушкину и Коцюбинскому

    (обновлено: )20720
    По словам черниговского чиновника, был обнаружен украденный ранее стокилограммовый бронзовый бюст классика украинской литературы Михаила Коцюбинского.
    В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина
    Сергей Черняков в facebook

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Украденный бронзовый бюст выдающемуся российскому писателю Александру Пушкину в Чернигове найден. Об этом сообщил заместитель мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Ломако на своей странице в Facebook.

    В Чернигове в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Пушкину.

    Также, по словам чиновника, был обнаружен украденный ранее стокилограммовый бронзовый бюст классика украинской литературы Михаила Коцюбинского.

    "Украденные памятники М. Коцюбинскому и А. Пушкину найдены. Об этом заявил во время утреннего совещания Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать. Вместе с тем он поблагодарил всех неравнодушных, ведь публичный резонанс однозначно помог раскрытию этих краж", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что неизвестные в Чернигове украли памятник писателю Михаила Коцюбинского с его могилы на Болдиных горах.

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