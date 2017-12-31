КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В Чернигове в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст выдающемуся российскому поэту Александру Пушкину, сообщает местное издание "Черниговский формат".

Как отмечается, памятник был сооружен в 1899-1900 годах в честь пребывания поэта А. С. Пушкина в 1820-м и 1824-м годах в Чернигове. Открытие скульптуры состоялось 25 сентября 1900 года.

Сергей Черняков в facebook В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

Бюст был изготовлен в мастерской художественной бронзы К. Берто в Санкт-Петербурге по проекту черниговского художника-любителя Г. Коваленко.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Чернигове украли памятник классика украинской литературы Михаила Коцюбинского с его могилы на Болдиных горах.