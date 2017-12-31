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    В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

    (обновлено: )7201
    Памятник был сооружен в 1899-1900 годах в честь пребывания российского поэта А. С. Пушкина в 1820-м и 1824-м годах в Чернигове. Открытие скульптуры состоялось 25 сентября 1900 года.
    В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина
    Сергей Черняков в facebook

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В Чернигове в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст выдающемуся российскому поэту Александру Пушкину, сообщает местное издание "Черниговский формат".

    Как отмечается, памятник был сооружен в 1899-1900 годах в честь пребывания поэта А. С. Пушкина в 1820-м и 1824-м годах в Чернигове. Открытие скульптуры состоялось 25 сентября 1900 года.

    Сергей Черняков в facebook
    В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

    Бюст был изготовлен в мастерской художественной бронзы К. Берто в Санкт-Петербурге по проекту черниговского художника-любителя Г. Коваленко.

    Ранее сообщалось, что неизвестные в Чернигове украли памятник классика украинской литературы Михаила Коцюбинского с его могилы на Болдиных горах.

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