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    Молдова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Пульт от телевизора
    В Молдавии оштрафовали телеканал за ретрансляцию российских новостей
    04:51 27.02.2018
    118
    Члены координационного совета по теле- и радиовещанию на заседании решили, что "РТР-Молдова" нарушил местное законодательство, ретранслировав новостные сюжеты телеканала "Россия 1".
    Украина усилила охрану границ
    На границе с Молдовой задержали киднеппера и насильника
    12:12 13.02.2018
    207
    Задержанного мужчину разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
    Молдаване в Кишиневе. Архивное фото
    А как у них? Сколько отправляют на родину заробитчане Молдовы
    09:01 09.02.2018
    454
    Трудовые мигранты из Молдовы перечисляют в страну средства, зарабатывая в основном в России, Израиле и Италии. Только за последний месяц минувшего года в страну перечислили свыше 106 миллионов долларов.
    В Молдавии облили краской советский танк
    Советский танк "разукрасили" разными красками в Молдавии
    06:58 12.01.2018
    401
    По оставленным на месте происшествия контейнерам видно, что использовано более восьми кг красной, желтой и синей красок. Местные власти заявили, что танк был установлен незаконно.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    А как у них? Молдаване по-другому будут менять валюту
    11:50 22.12.2017
    151
    Для жителей Молдовы придумали новые правила обмена долларов и евро в валютных кассах. При обмене более 5 тысяч леев валютные кассы должны будут регистрировать идентификационные данные. Законопроект уже вызвал немало споров среди законодателей.
    Осквернение памятника в Молдове
    Памятники и вандализм: "феномен" обескультуривания по-молдавски
    08:58 24.11.2017
    748
    Вандалы осквернили в Молдове памятник русскому поэту Александру Пушкину, а СМИ отмечают, что "феномен" обескультуривания безжалостно сметает все на своем пути, и остановить этот процесс крайне сложно.
    Пьяный мужчина на авто пытался прорваться через границу в Молдову
    Пьяный мужчина на авто пытался прорваться через границу в Молдавию
    13:58 20.11.2017
    133
    Мужчина на большой скорости пытался на автомобиле прорваться через пункт пропуска "Росошаны" и, сбив шлагбаум, наехал на поставленное пограничниками средство принудительной остановки.
    На границе с Молдовой открылся новый пункт пропуска
    На границе с Молдавией открылся новый пункт пропуска
    02:40 19.11.2017
    95
    Персонал подразделения будет охранять сухопутный участок государственной границы Украины с Республикой Молдова, протяженность которой составляет около 26 км.
    На границе с Молдавией нашли нелегальный спиртопровод
    На границе с Молдавией нашли километровый спиртопровод
    13:07 08.11.2017
    224
    Полиэтиленовый трубопровод длиной 460 метров обнаружили вблизи населенного пункта Козлов Винницкой области пограничники отдела "Лядова" Могилев-Подольского отряда в нескольких метрах от берега Днестра.
    Молдавская пенсионерка
    А как у вас? Молдавские пенсионеры: жизнь впроголодь
    08:45 11.10.2017
    2089
    В Молдове пенсионеры приходят в ужас от мысли о приближении отопительного сезона. Ведь средний размер пенсии в Молдове не дотягивает даже до прожиточного минимума, а число пенсионеров с каждым годом растет.
    Флаги Украины и ЕС
    ЕП поддержал создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии
    03:58 11.10.2017
    134
    Депутаты комитета Европарламента по международным отношениям рекомендуют создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии, "который мог бы сфокусироваться на частных и государственных инвестициях".
    ГУАМ - организация за демократию и экономическое развитие
    ГУАМ: о трансформации за 20 лет
    09:20 10.10.2017
    265
    ГУАМ не достигла целей, которые планировались изначально, и новых толчков для развития в перспективе нет, считает политолог-международник Максим Яли.
    Молдавские военные, которые примут участие в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017
    Военные Молдавии прибыли на учения в Украину, несмотря на запрет Додона
    01:56 07.09.2017
    1107
    По словам командира молдавского контингента, целью учений является развитие уровня взаимодействие войск, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии Молдовы.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    Отказ во въезде артистам РФ в Молдову: Додон назвал это "очередной провокацией"
    10:15 28.07.2017
    344
    Президент Молдовы категорически осудил необоснованное задержание граждан России в Кишиневском аэропорту. Он также расценил эти действия как очередную провокацию.
    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    Группу российских артистов не впустили в Молдавию
    05:41 28.07.2017
    589
    Российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Додон надеется "исправить ошибку" с высылкой дипломатов РФ из Молдавии
    06:15 31.05.2017
    755США - Россия: санкции преткновения
    Посольство России в Молдавии получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Порошенко одобрил выделение Молдавии гумпомощи в размере 10 млн грн
    22:38 28.04.2017
    178
    Кабинет министров Украины на днях одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.
    Директор СТО под Кишиневом дает вооруженный отпор бандитам
    Директор СТО под Кишиневом расстрелял напавших на него бандитов 
    14:55 20.02.2017
    869
    Как отметил прокурор, директор предприятия воспользовался пистолетом и произвел семь выстрелов в направлении группы лиц. По мнению прокурора, на первый взгляд это похоже на самооборону, но так ли это, еще предстоит установить.
    Игорь Додон. Архивное фото
    Спецкор об объявлении референдума по Приднестровью
    08:37 26.01.2017
    1873
    Спецкор Голоса Столицы из Молдовы Сергей Цуркану сообщил, что громкие заявления президента Молдовы о референдумах пока не имеют никаких четких обоснований.
    Флаги ЕС
    Brexit не ускорит интеграцию Молдавии, Украины и Грузии в ЕС - эксперт
    05:20 25.06.2016
    164Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По мнению Елены Горолеловй, Европа должна думать о решении собственных внутренних проблем, в том числе порожденных выходом Великобритании, а не о расширении и интеграции в ЕС третьих стран с большими проблемами.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Молдаване в Кишиневе. Архивное фото
    А как у них? Сколько отправляют на родину заробитчане Молдовы
    09:01 09.02.2018
    454
    Трудовые мигранты из Молдовы перечисляют в страну средства, зарабатывая в основном в России, Израиле и Италии. Только за последний месяц минувшего года в страну перечислили свыше 106 миллионов долларов.
    Украина усилила охрану границ
    На границе с Молдовой задержали киднеппера и насильника
    12:12 13.02.2018
    207
    Задержанного мужчину разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
    Пульт от телевизора
    В Молдавии оштрафовали телеканал за ретрансляцию российских новостей
    04:51 27.02.2018
    118
    Члены координационного совета по теле- и радиовещанию на заседании решили, что "РТР-Молдова" нарушил местное законодательство, ретранслировав новостные сюжеты телеканала "Россия 1".
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