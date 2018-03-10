Задержанного мужчину разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Трудовые мигранты из Молдовы перечисляют в страну средства, зарабатывая в основном в России, Израиле и Италии. Только за последний месяц минувшего года в страну перечислили свыше 106 миллионов долларов.
Для жителей Молдовы придумали новые правила обмена долларов и евро в валютных кассах. При обмене более 5 тысяч леев валютные кассы должны будут регистрировать идентификационные данные. Законопроект уже вызвал немало споров среди законодателей.
Полиэтиленовый трубопровод длиной 460 метров обнаружили вблизи населенного пункта Козлов Винницкой области пограничники отдела "Лядова" Могилев-Подольского отряда в нескольких метрах от берега Днестра.
В Молдове пенсионеры приходят в ужас от мысли о приближении отопительного сезона. Ведь средний размер пенсии в Молдове не дотягивает даже до прожиточного минимума, а число пенсионеров с каждым годом растет.
Депутаты комитета Европарламента по международным отношениям рекомендуют создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии, "который мог бы сфокусироваться на частных и государственных инвестициях".
Как отметил прокурор, директор предприятия воспользовался пистолетом и произвел семь выстрелов в направлении группы лиц. По мнению прокурора, на первый взгляд это похоже на самооборону, но так ли это, еще предстоит установить.
По мнению Елены Горолеловй, Европа должна думать о решении собственных внутренних проблем, в том числе порожденных выходом Великобритании, а не о расширении и интеграции в ЕС третьих стран с большими проблемами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Трудовые мигранты из Молдовы перечисляют в страну средства, зарабатывая в основном в России, Израиле и Италии. Только за последний месяц минувшего года в страну перечислили свыше 106 миллионов долларов.
Задержанного мужчину разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.