В Донбассе памятник погибшим воинам АТО разрушили в третий раз

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Константиновке Донецкой области разрушен памятник погибшим воинам АТО, установленный в Сквере афганцев.

Неизвестные повалили плиту, на которой изображен государственный флаг Украины, а также разбили фрагмент с изображением тризуба. Обломки памятника были разбросаны неподалеку.

"Нам утром 2 января сообщили о том, что памятник снова разрушили неизвестные. Мы большие плиты забрали на реконструкцию. После снова установим их на прежнее место. Памятному знаку все равно быть!"- заявил сайту "Знамя индустрии" руководитель общественной организации "Константиновский центр участников боевых действий и волонтеров АТО" Александр Ткач. Именно эта организация стала инициатором появления памятного знака участникам АТО.

Издание сообщает, что вандалы разбивают памятник погибшим воинам АТО уже в третий раз. Предыдущие два инцидента произошла в октябре 2017 года. Тогда на центральной плите памятника был также изображен еще и красно-черный флаг. Позднее от него отказались, однако памятник реконструировали.

Ранее в Днепре представители движения "С14" облили красной краской памятник "участникам революционных событий, которые погибли за установление советской власти в Екатеринославе".