Дуда назвал условия восстановления памятников УПА в Польше

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда объяснил, на каких условиях можно восстанавливать в стране украинские памятники, которые были разрушены вандалами. Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге.

Журналист спросил Дуду, что он думает о восстановлении памятников УПА в Польше, которые были разрушены в последние годы.

Польский лидер ответил, что с болью воспринимает любые акты вандализма в отношении памятников, но одновременно важно, чтобы памятники были настоящими и не ранили чувства людей.

Он отметил, что перед тем, как восстанавливать разрушенные памятники, необходимо провести соответствующие исследования и эксгумацию.

"Надо установить, действительно ли в данном месте есть могилы, кто в этих могилах покоится, чтобы это место можно было обозначить как могилу погибшего в борьбе, установить его фамилию, дату рождения и смерти", — сказал Дуда.

Польский президент отметил, что увековечивать надо конкретных лиц.

Напомним, в среду, 13 декабря, в Харькове проходит встреча президента Польши и Украины.