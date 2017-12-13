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    Политика

    Дуда назвал условия восстановления памятников УПА в Польше

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    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину (299)

    (обновлено: )45931
    По словам президента Польши Анджея Дуды, перед тем, как восстанавливать разрушенные памятники, необходимо провести соответствующие исследования и эксгумацию.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда объяснил, на каких условиях можно восстанавливать в стране украинские памятники, которые были разрушены вандалами. Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге.

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    Журналист спросил Дуду, что он думает о восстановлении памятников УПА в Польше, которые были разрушены в последние годы.

    Польский лидер ответил, что с болью воспринимает любые акты вандализма в отношении памятников, но одновременно важно, чтобы памятники были настоящими и не ранили чувства людей.

    Он отметил, что перед тем, как восстанавливать разрушенные памятники, необходимо провести соответствующие исследования и эксгумацию.

    "Надо установить, действительно ли в данном месте есть могилы, кто в этих могилах покоится, чтобы это место можно было обозначить как могилу погибшего в борьбе, установить его фамилию, дату рождения и смерти", — сказал Дуда.

    Польский президент отметил, что увековечивать надо конкретных лиц.

    Напомним, в среду, 13 декабря, в Харькове проходит встреча президента Польши и Украины.

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