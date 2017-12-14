В Харьковской области "Правый сектор" снес памятники Ленину и Орджоникидзе

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В Харьковской области в ночь на 14 декабря члены организации "Правий сектор — Харкивщина" снесли несколько памятников советской эпохи, говорится на странице радикалов Facebook.

В селе Гайдары Змиевского района был свален бюст Владимира Ленина.

Фото Facebook "Права молодь" В Харькове члены "Правого сектора" снимают мемориальную табличку в честь комсомола

"Кроме того, снесен бюст Серго Орджоникидзе возле железнодорожной станции "Дом отдыха". Также снята доска в честь комсомола на ул.Куликовской в Харькове", — сообщают члены радикальной организации о своих действиях.

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В ноябре в Одесской области в поселке Шабо был демонтирован памятник Ленину. Бюст вождя мирового пролетариата свалили с постамента при помощи тросов.