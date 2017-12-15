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    Якубин о разрушении памятников: нет уже логики, все - чистый вандализм

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    Попустительство власти по отношению к радикалам и их "акциям" приводит к тому, что под абсолютно надуманными поводами оправдываются разрушения памятников и памяти в целом, считает политолог Алексей Якубин.
    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

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    Борьба с историей и памятью в стране идет полным ходом. Одесские праворадикалы нашли новые объекты для вандализма: в ночь на 14 декабря члены С14 решили "повоевать" с Александровской колонной в одесском парке Шевченко. Они закрасили черной краской из баллончика табличку на памятнике с именем российского императора Александра II. При этом радикалы предупредили: на очереди – памятник Екатерине II. Его судьбу определит 27 декабря апелляционный админсуд.

    А Переяслав-Хмельницкий вскоре может лишиться одной из частей в названии города. 

    Киевский облсовет 14 декабря решил внести представление в Верховную Раду о возвращении городу исторического названия – Переяслав. 

    Напомним, в 1654 году Богдан Хмельницкий именно в этом городе созвал знаменитую Переяславскую раду. Нынешнее название город получил в 1943 году после освобождения от немецких войск. Причина возможного переименования – "борьба с коварством колониальной политики "старшего брата" – России.

    Задача – прошлым отвлечь от настоящего

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    "Акции" радикалов в Одессе выглядят особенно странно на фоне заявлений президента Порошенко, что разрушать памятники – это вандализм, отмечает политолог Алексей Якубин.

    "Сам процесс в Украине, связанный с разрушением памятников, изначально – процесс политический. И он был связан не с реальным восстановлением прошлого или с попыткой найти пути к более объемному пониманию прошлого. Он изначально был поставлен властью политически, чтобы легитимировать, в какой-то мере оправдать, отвлечь людей от многих проблем сегодняшнего", – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина. 

    Он добавил, что начинавшийся процесс декоммунизации, десоветизации уже напоминает дерусификацию: "мы все чаще слышим призывы переименовывать улицу, названные в честь русских писателей". А действия ультраправых – это идеологический образ такой политики. 

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    "И по дальнейшим инициативам мы это видим в полной мере. К сожалению, получается, какое было прошлое – политиков не интересует. Их интересуют политические дивиденты, которые они получают, или просто внимание, которое они получают, выдвигая подобные инициативы", – уверен Якубин.

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    Действуют по примеру ИГИЛ

    Такие "акции" радикалов – один из их способов напомнить о себе публично, считает политолог. 

    "Власть в свое время направляла эту ситуацию, а теперь, возможно, в некоторых параметрах это уже вышло из-под контроля. Более того, мы видим, что это нас активно рассорило с Польшей. Но по польскому направлению власть и такие организации, связанные с властью, стали чуть осторожнее. А теперь осталась Россия. Как они считают, прошлое, связанное с Россией – на этом пытаются отыграться, показывая, что политика по такому "переделыванию" прошлого продолжается", – сообщил эксперт. 

    В целом же подобная политика, заявил Якубин, ведет  просто к вандализму, "к тому, что у нас абсолютно надуманными мотивами оправдываются разрушения памятников". 

    "Здесь уже никакой логики и рацио нет. Это просто вандализм, то же самое, что ИГИЛ делал на ближнем Востоке: взрывали памятники Будды, другие монументы. Это такое же, равноценное действие. Никакого оправдания нет, это просто обычный вандализм, попытка привлечь к себе внимание, которая, к сожалению, еще и частично покрывается властью", – подытожил политолог.

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