Вандалы в Прилуках испортили памятник лидеру антифашистского подполья

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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Прилуках Черниговской области облили белой краской памятник одному из организаторов антифашистской подпольной организации "Молодая гвардия" Олегу Кошевому.

Как сообщает местное интернет-издание Priluky.city, происшествие произошло в ночь на четверг, 14 декабря.

"В Прилуках поиздевались над памятником Олегу Кошевому – одному из участников подпольной организации Молодая гвардия, который родился в нашем городе. Полиция исследует видеоматериалы с камер наблюдения и разыскивает вандалов", – говорится в сообщении.

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Отмечается также, что полиция обнаружила два баллона с белой краской возле недавно отреставрированного памятного знака Героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Возможно, злоумышленники намеревался повредить и его, но не успели.

priluki.city Облитый краской памятник в Прилуках

Ранее сообщалось, что под Черниговом повалили и разбили бюст руководителя партизанского движения в годы Второй мировой войны Алексею Федорову, который был установлен на территории школы.