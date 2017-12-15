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    Вандалы в Прилуках испортили памятник лидеру антифашистского подполья

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    (обновлено: )19505
    По данным местных СМИ, полиция обнаружила два баллона с белой краской возле недавно отреставрированного памятного знака Героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
    Памятник организатору антифашистской подпольной организации Молодая гвардия Олегу Кошевому в Прилуках
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Прилуках Черниговской области облили белой краской памятник одному из организаторов антифашистской подпольной организации "Молодая гвардия" Олегу Кошевому. 

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    УНИАН
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    Как сообщает местное интернет-издание Priluky.city, происшествие произошло в ночь на четверг, 14 декабря.

    "В Прилуках поиздевались над памятником Олегу Кошевому – одному из участников подпольной организации Молодая гвардия, который родился в нашем городе. Полиция исследует видеоматериалы с камер наблюдения и разыскивает вандалов", – говорится в сообщении.

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    Отмечается также, что полиция обнаружила два баллона с белой краской возле недавно отреставрированного памятного знака Героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Возможно, злоумышленники намеревался повредить и его, но не успели.

    priluki.city
    Облитый краской памятник в Прилуках

    Ранее сообщалось, что под Черниговом повалили и разбили бюст руководителя партизанского движения в годы Второй мировой войны Алексею Федорову, который был установлен на территории школы. 

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