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    Вакханалия памяти: "неугодные" памятники – убрать, историю – переписать

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (241)

    (обновлено: )883117
    Воевать с монументами и менять историю: таким принципом сегодня руководствуются украинские радикалы. После борьбы с "коммунистическими" монументами они переключились на памятники "имперские".
    Сброшенный бюст лидера партизан Алексей Федорова под Черниговом
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    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Осквернение памятника в Молдове
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    Одесские праворадикалы нашли новые объекты для вандализма. После борьбы с "коммунистическими" монументами, они переключились на памятники "имперские".

    В ночь на 14 декабря радикалы из С14 решили "повоевать" с Александровской колонной в одесском парке Шевченко. Они закрасили черной краской из баллончика табличку на памятнике с именем российского императора Александра II

    Где была одесская полиция в этот момент, проглядевшая очередной акт вандализма, под вопросом. 

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    И подкрепили свои действия соответствующим заявлением: "Захватчикам имперского и советского периодов не может быть почета на территории Украины. Пока власть не избавится от исторических "мозолей", с ними будут бороться неравнодушные украинцы".

    Националисты разбили голову Ленина у памятника жертвам Голодомора в Кривом Роге
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    При этом радикалы предупредили — на очереди памятник Екатерине II. Его судьбу определит 27 декабря апелляционный админсуд.

    Что "захватывал" император Александр II малопонятно. Зато общеизвестно, что с ним в истории Одессы связаны рождение университета, прокладка железной дороги к городу, введение вслед за Петербургом и Москвой "Положения об общественном управлении Одессы". Еще наследником престола князь Александр стал покровителем Одесского общества истории и древностей. Александр II 17 раз побывал в Одессе, где  встречался со многими деятелями зарубежных стран, решал государственные вопросы, многие городские проблемы. 

    Напомним, памятник был восстановлен в 2012 году. И мраморная табличка рядом с ним гласила: "Александровская колонна. Памятник Александру ІІ — освободителю. Установлен в 1891 году под патронатом городского головы Григория Григорьевича Маразли. Воссоздан в 2012 году по инициативе городского головы Алексея Алексеевича Костусева  и за счет частных пожертвований".

    Колонна в парке Шевченко (Александровском) была установлена в честь российского императора Александра ІІ в 1891 году — через 10 лет после гибели монарха. Памятник создавался по проекту архитектора Бруни и скульптора Баринова

    "Отметились" и на Черниговщине

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    "Отметились" радикалы из С14 и на Черниговщине. В селе Крюково Черниговской области они разрушили бюст руководителя партизанского движения в годы Второй мировой войны Алексея Федорова, который был установлен на территории школы.

    "Памятник находился на территории средней школы № 1. Бюст был сброшен с постамента в ночь на 13 декабря", — говорится в сообщении.

    При этом националисты с удовольствием позировали на сваленном памятнике легендарному партизанскому командиру, который боролся с фашистко–немецкими захватчиками.

    Как известно, генерал-майор Алексей Федоров — дважды Герой Советского Союза, генерал–майор, бывший секретарь Черниговского подпольного обкома компартии, командир Черниговского, а потом и Черниговско–Волынского партизанского соединения. С 1944 года — 1-й секретарь ряда обкомов КП(б)У, в 1957-1979 годах — министр социального обеспечения Украинской ССР, депутат Верховного совета СССР. 

    Страсти по Переяславу

    Пока в Одессе с памятниками борятся физически, в Переяславе-Хмельницком взялись за умы. 

    Киевский облсовет 14 декабря решил внести представление в Верховную Раду о возвращении Переяслав-Хмельницкому исторического названия Переяслав.

    Переяслав-Хмельницкий
    Phm.gov.ua
    Переяслав без Хмельницкого. Куда идет Украина

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    Переяслав — один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом. 

    В 1654 году Богдан Хмельницкий именно в этом городе созвал знаменитую Переяславскую раду. 

    Нынешнее название город получил в 1943 году после освобождения от немецких войск. 

    Изменение названия тогда объяснили целью "почтения памяти великого сына украинского народа… основоположника союза российского и украинского народов — Богдана Хмельницкого".

    Однако депутаты горсовета отмечали: "Все коварство колониальной политики "старшего брата" заключалась в том, что добавив к названию нашего города славное имя лидера национально-освободительной революции украинского народа 1648-1657 гг. Богдана Хмельницкого, они стремились навсегда "отрезать" Переяслав от государственно исторических истоков времен Киевской Руси, потеряв его в огромном лабиринте провинциальных городов, упоминалось разве что в связи с годовщиной фальсифицированного договора о "воссоединении русского и украинского народов". 

    По материалам из открытых источников интернет 

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