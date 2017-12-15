В институте Вятровича взялись за памятник Екатерине II в Одессе

Историки Украинского института национальной памяти, который возглавляет Владимир Вятрович, намерены обратиться в Одесский городской совет с предложением снести памятник Екатерине II в Одессе, сообщается на сайте института.

Знаменитый одесский памятник на Екатерининской площади обсудили в рамках круглого стола "Монументальное наследие Российской империи в Украине: являются ли Петр I, Екатерина II, Суворов и Кутузов героями украинской истории?".

"Участники круглого стола обсудили ряд проблем, связанных с имперским стилем и монументальным наследием Российской империи в Украине, их инструментализацией и использованием пророссийскими политическими силами в пропаганде идей так называемого "русского мира" и мобилизации соответствующего электората отдельных регионов Украины", – говорится в сообщении.

По результатам круглого стола было решено обратиться в Одесский городской совет с предложением выполнить судебные решения о неправомерности установления памятника Екатерине II в Одессе, что, по сути, приведет к его последующему демонтажу.

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Местный телеканал "Репортер" напоминает, что Приморский суд Одессы отменил два решения горсовета десятилетней давности, на основании которых в Одессе реставрировали Екатерининскую площадь, названную в честь российской императрицы Екатерины II.

"Суд решил, что восстановление памятника основателям Одессы было проведено не на законных основаниях", – отмечается в соответствующем видеосюжете (см. ниже).

Памятник основателям Одессы расположен в Одессе на Екатерининской площади. Монумент воздвигнут в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко, после установления советской власти в начале XX века — демонтирован. В 1965 году на этом месте установили памятник восставшим матросам броненосца "Потемкин". В 2007 году восстановили первоначальный памятник.

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Накануне сообщалось, что в Одессе националисты залили краской памятник российскому императору.