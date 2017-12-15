наверх
15.12.201712:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В институте Вятровича взялись за памятник Екатерине II в Одессе

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (241)

    (обновлено: )797320
    Памятник основателям Одессы обсудили в Украинском институте национальной памяти в рамках круглого стола "Монументальное наследие Российской империи в Украине".
    Одесса.Памятник основателям Одессы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Историки Украинского института национальной памяти, который возглавляет Владимир Вятрович, намерены обратиться в Одесский городской совет с предложением снести памятник Екатерине II в Одессе, сообщается на сайте института.

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
    Есть у декоммунизации начало... В Киеве снова переименования

    Знаменитый одесский памятник на Екатерининской площади обсудили в рамках круглого стола "Монументальное наследие Российской империи в Украине: являются ли Петр I, Екатерина II, Суворов и Кутузов героями украинской истории?".

    "Участники круглого стола обсудили ряд проблем, связанных с имперским стилем и монументальным наследием Российской империи в Украине, их инструментализацией и использованием пророссийскими политическими силами в пропаганде идей так называемого "русского мира" и мобилизации соответствующего электората отдельных регионов Украины", – говорится в сообщении.

    По результатам круглого стола было решено обратиться в Одесский городской совет с предложением выполнить судебные решения о неправомерности установления памятника Екатерине II в Одессе, что, по сути, приведет к его последующему демонтажу.

    Читайте также — Deutsche Welle: что будет с русским языком в Украине?

    Местный телеканал "Репортер" напоминает, что Приморский суд Одессы отменил два решения горсовета десятилетней давности, на основании которых в Одессе реставрировали Екатерининскую площадь, названную в честь российской императрицы Екатерины II.

    "Суд решил, что восстановление памятника основателям Одессы было проведено не на законных основаниях", – отмечается в соответствующем видеосюжете (см. ниже).

    Памятник основателям Одессы расположен в Одессе на Екатерининской площади. Монумент воздвигнут в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко, после установления советской власти в начале XX века — демонтирован. В 1965 году на этом месте установили памятник восставшим матросам броненосца "Потемкин". В 2007 году восстановили первоначальный памятник.

    Читайте также — Соцсети: Вятрович Delete, теперь Бандерой займется Розенко

    Накануне сообщалось, что в Одессе националисты залили краской памятник российскому императору. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу