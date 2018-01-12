Госпогранслужба

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Украинские пограничники задержали гражданина Молдавии, который пытался напасть на пограничный наряд, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины в пятницу.

"Вчера вечером в пункт пропуска "Кучурган" на въезд в Украину прибыл гражданин Молдавии. Во время прохождения необходимых процедур контроля 34-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, совершил попытку нападения на пограничника. Сразу же группой реагирования агрессивный парень был задержан. Кроме того, общей погранично-таможенной группой в ходе проверки личных вещей молдаванина был обнаружен пакет с серо-зеленым веществом, предположительно, марихуаной, весом 10 граммов", — говорится в сообщении.

Госпогранслужба Провозивший марихуану молдаванин набросился на пограничников

По данным пограничников, гражданин Молдавии привлечен к ответственности за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины и за нарушение режима в пунктах пропуска), также направлены сообщения в компетентных правоохранительные органы Украины относительно выявления признаков уголовных правонарушений (статья "контрабанда наркотических средств" и "сопротивление работнику правоохранительного органа").

Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.