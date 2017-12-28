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    Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом поляка

    (обновлено: )25
    В ходе установления обстоятельств стало известно, что за отмывание средств, финансовое мошенничество и организованную преступную деятельность мужчину разыскивают правоохранители Польши.
    Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом поляка
    Госпогранслужба

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Пограничники задержали гражданина Польши, которого разыскивал Интерпол за отмывание средств и финансовое мошенничество, сообщил в четверг пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

    "В пункте пропуска "Вилок" пограничники Мукачевского отряда обнаружили 54-летнего гражданина Польши, который находился в международном розыске. Во время проверки документов сработала соответствующая база данных Интерпола. В ходе установления обстоятельств стало известно, что за отмывание средств, финансовое мошенничество и организованную преступную деятельность мужчину разыскивают правоохранители Польши", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, мужчина пытался скрыться от правоохранителей, тем самым совершив еще одно правонарушение. Его задержали и передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивал Интерпол за разбойное нападение.

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