Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом поляка

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Пограничники задержали гражданина Польши, которого разыскивал Интерпол за отмывание средств и финансовое мошенничество, сообщил в четверг пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"В пункте пропуска "Вилок" пограничники Мукачевского отряда обнаружили 54-летнего гражданина Польши, который находился в международном розыске. Во время проверки документов сработала соответствующая база данных Интерпола. В ходе установления обстоятельств стало известно, что за отмывание средств, финансовое мошенничество и организованную преступную деятельность мужчину разыскивают правоохранители Польши", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, мужчина пытался скрыться от правоохранителей, тем самым совершив еще одно правонарушение. Его задержали и передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивал Интерпол за разбойное нападение.