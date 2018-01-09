Жители Львовской области "сдали" пограничникам нелегалов из Турции

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Пограничники задержали на границе с Польшей четырех нелегальных мигрантов из Турции, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во Львовской области участковому инспектору отдела пограничной службы "Лопушанка" позвонили жители одного из сел пограничной зоны и сообщили о четырех неизвестных, которых видели вблизи границы. Пограничники начали поиск, и вскоре группа реагирования обнаружила четырех граждан Турции в 400 метрах от госграницы", — говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины Пограничники задержали четырех нелегальных мигрантов из Турции

Отмечается, что нелегальных мигрантов задержали накануне. По данным пограничников, у троих задержанных были при себе документы, один был без документов.

Иностранцев задержали и составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.