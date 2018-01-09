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    Общество

    Жители Львовской области "сдали" пограничникам нелегалов из Турции

    (обновлено: )78
    Во Львовской области участковому инспектору отдела пограничной службы "Лопушанка" позвонили жители одного из сел пограничной зоны и сообщили о четырех неизвестных, которых видели вблизи границы.
    Украинский пограничник проверяет документы
    УНИАН

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Пограничники задержали на границе с Польшей четырех нелегальных мигрантов из Турции, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Во Львовской области участковому инспектору отдела пограничной службы "Лопушанка" позвонили жители одного из сел пограничной зоны и сообщили о четырех неизвестных, которых видели вблизи границы. Пограничники начали поиск, и вскоре группа реагирования обнаружила четырех граждан Турции в 400 метрах от госграницы", — говорится в сообщении.

    Госпогранслужба Украины
    Пограничники задержали четырех нелегальных мигрантов из Турции

    Отмечается, что нелегальных мигрантов задержали накануне. По данным пограничников, у троих задержанных были при себе документы, один был без документов.

    Иностранцев задержали и составили протоколы об административном правонарушении.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

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