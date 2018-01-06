Очереди из машин образовались на въезде в Украину из Польши - погранслужба

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Небольшие очереди из автомобилей образовались на въезде на Украину со стороны Польши, причиной стало возвращение работающих за границей украинцев на рождественские праздники, сообщил в субботу пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"На западе страны пункты пропуска практически свободные, на выезд из Украины в польском направлении ехать можно через все КПП, то есть очереди отсутствуют. На въезд на Украину наблюдаются некоторое скопление транспорта с польской стороны… там около 50 автомобилей", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Он сообщил, что очереди образовались в основном в связи с тем, что работающие за границей украинцы возвращаются на рождественские праздники.

Ранее сообщалось, что правительство Польши утвердило проект закона, предусматривающего строительство стены на восточной границе Польши с Беларусью и Украиной в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).