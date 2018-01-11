Биометрический контроль с начала года прошли 25 тыс россиян - погранслужба

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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. По последним данным через систему биометрического контроля иностранцев со времени ее введения 1 января прошли 32,5 тысячи человек, в том числе 25 тысяч россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"По состоянию на сегодня, включая вчерашний день, 32,5 тысячи иностранцев, из них 25 тысяч граждан России", — цитирует УНН данные погранслужбы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

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