Пограничникам за год предложили 1 млн грн взяток

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. За 2017 год пограничникам предлагали взяток на сумму более чем 1 млн гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"В прошлом году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК Украины (предложение взятки – Ред.). Общая сумма средств, предложенных пограничникам, составила более 1 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Кроме того, уже в 2018 году очередная попытка подкупа пограничников была зафиксирована в пункте пропуска Бачевск.

Так, сегодня ночью двое граждан Азербайджана предлагали взятки общей суммой 1850 гривен пограничникам Сумского отряда за беспрепятственный пропуск через государственную границу.

Сейчас их передали представителям Нацполиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали при получении взятки в размере 700 долларов исполняющего обязанности заместителя военного комиссара.