наверх
11.09.201710:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Додон озвучил сроки решения вопроса по Приднестровью

    (обновлено: )23970
    Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что нужно найти геополитическое окноо, чтобы убедить Запад и Восток сесть за стол переговоров именно по вопросу Приднестровья.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости, что приднестровский вопрос по существу можно будет решать только после выборов в парламент Молдавии в 2018 году, а пока необходимо сосредоточиться на текущих проблемах обоих берегов Днестра.

    Политолог Оазу Нантой
    alchetron
    По Шекспиру. Запрет транзита через Украину в Приднестровье

    "Если смотреть объективно, то как минимум в последующие несколько лет – этот и последующий годы точно — никаких подвижек не будет. Для нас важно сохранить до 2019 года статус-кво, чтобы ситуация не ухудшилась, чтобы не развязалась новая война, чтобы, не дай Бог, не появились силы НАТО по Днестру. Вот это наша задача номер один, и параллельно решать что-то из текущих вопросов для граждан обоих берегов Днестра", — сказал Додон.

    По его словам, решить приднестровский вопрос возможно при соблюдении трех моментов.

    "Первое, и это должно быть основой, – это промолдавское большинство в парламенте. Такая власть может появиться в конце 2018 года — после парламентских выборов в Молдавии. Второе важное условие – это все-таки договориться с Левым берегом создать общую страну. Это очень непросто. Разные поколения, разные системы государственного управления, разные налоговые системы. Это не год работы и не два", — сказал Додон.

    По его словам, в-третьих, "нужно будет найти геополитическое окошко, чтобы убедить Запад и Восток сесть за стол переговоров именно по этому вопросу, убедить Россию и США, что им выгодно в международном плане показать историю успеха в Молдавии". "Это будет непросто. Но я надеюсь, что в 2019-2020 годах такое окошко у нас появится", — сказал президент.

    "Поэтому оптимистичный сценарий – это 2019-2020 годы. Было бы идеально провести президентские выборы 2020 года в объединенном государстве. К этому мы должны стремиться. Чтобы и парламентские выборы 2022 года были на обоих берегах страны", — заключил Додон.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинский военный
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия