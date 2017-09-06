Учения НАТО в Украине: Додон отменил участие военных Молдавии

КИЕВ, 6 сен – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон принял решение отменить постановление правительства об участие молдавских военных в учениях Rapid Trident в Украине, которые пройдут с 7 по 23 сентября.

"В соответствии с Конституцией Молдавии принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участие молдавских военных в военных учениях на Украине", – написал Додон в Facebook.

В Минобороны Украины заявляли, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.