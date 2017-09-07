Военные Молдавии прибыли на учения в Украину, несмотря на запрет Додона

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Контингент Национальной армии Молдавии в составе 57 военнослужащих прибыл для участия в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017, которые пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове Львовской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Учения пройдут с 7 по 23 сентября.

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По словам командира молдавского контингента подполковника Александру Маркуцы, целью учений является развитие уровня взаимодействие войск, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии Молдавии на международной арене для дальнейшего участия в миротворческих миссиях.

Молдавский контингент, прибывший в Украину, состоит из солдат 22-го миротворческого батальона и бригады "Молдова-1".

Министерство обороны Молдовы Молдавские военные, которые примут участие в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017

В военных учениях НАТО Rapid Trident 2017 примут участие 1 800 военнослужащих из 14 стран: Болгарии, Канады, Эстонии, Италии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Украины, Великобритании и США.

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Отметим, ранее президент Молдавии Игорь Додон дважды запретил молдавским военным участвовать в учениях НАТО на территории Украины Rapid Trident 2017. При этом Додон обвинил правительство в нарушении Закона о государственной безопасности.

Между тем молдавское правительство все же решило добиваться участия военных в учениях Rapid Trident, подчеркнув, что из-за неучастия страна несет убытки, а состояние армии оставляет желать лучшего.