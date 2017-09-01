Главного редактора российского еженедельника не пустили в Молдавию

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Пограничная служба Молдавии не разрешила въехать на территорию страны главному редактору газеты "Аргументы и факты" Игорю Черняку, сообщается на сайте издания.

"В аэропорту Кишинева ему отказали в пересечении границы, сославшись на то, что он журналист. Никаких других объяснений не последовало. Из Кишинева его отправляют обратно в Москву", — говорится в сообщении.

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По данным газеты, вместе с Черняком на территорию Молдавии отказались пускать и двух бизнесменов, "один из которых, будучи гражданином России, является владельцем винодельческих предприятий в Молдавии".

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Рогозин объявлен персоной нон-грата в Молдавии.