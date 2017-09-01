наверх
01.09.201705:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Главного редактора российского еженедельника не пустили в Молдавию

    (обновлено: )21
    Редакция российской газеты "Аргументы и факты" заявляет, что главреду издания Игорю Черняку "в аэропорту Кишинева отказали в пересечении границы, сославшись на то, что он журналист".
    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Пограничная служба Молдавии не разрешила въехать на территорию страны главному редактору газеты "Аргументы и факты" Игорю Черняку, сообщается на сайте издания.

    "В аэропорту Кишинева ему отказали в пересечении границы, сославшись на то, что он журналист. Никаких других объяснений не последовало. Из Кишинева его отправляют обратно в Москву", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Враги государства №1. Как журналисты стали поперек горла власти

    По данным газеты, вместе с Черняком на территорию Молдавии отказались пускать и двух бизнесменов, "один из которых, будучи гражданином России, является владельцем винодельческих предприятий в Молдавии".

    Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Рогозин объявлен персоной нон-грата в Молдавии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Президент США Дональд Трамп
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе