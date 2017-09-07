У ВСУ нет конституционного основания для участия в АТО - вице-спикер

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. У Вооруженных сил Украины нет конституционных оснований выполнять задачи в зоне проведения АТО в Донбассе, заявила на заседании парламентского комитета по Нацбезопасности вице-спикер Верховной Рады, народный депутат от фракции "Самопомич" Оксана Сыроид, передает "Цензор.Нет".

Комитет рассматривал два законопроекта "О временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины" – №6400 и №6400-2, разработанные группой депутатов, в том числе самой Сыроид и членом БПП Мустафой Найемом.

"Сегодня мы фактически не имеем конституционного процесса применения Вооруженных сил Украины. Вооруженные силы, которые находятся на востоке Украины, применяются в неконституционный способ", – заявила вице-спикер.

Как отмечается, заявление Сыроид было подвергнуто критике. В частности, нардеп от БПП Юлий Мамчур отметил, что "есть ситуации применения ВСУ, и антитеррористическая операция входит в перечень таких ситуаций".

"Я прошу вас никогда не применять к ВСУ таких унизительных заявлений, что мы применяем их незаконно. Все давно уже унормировано", – сказал он.

В свою очередь вице-спикер отметила: "Применение ВСУ, согласно Конституции происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил. Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, это не является так".

После предложения отклонить законопроект №6400 Сыроид покинула заседание комитета.

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По данным "Цензор.Нет," комитет решил отправить альтернативный законопроект о временно оккупированных территориях (№6400-2) на доработку и вернуться к его рассмотрению через 2 недели.

В обоих законопроектах (№№ 6400 и 6400-2) предлагается составить единую государственную политику в отношении Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса, возложить ответственность за гражданское население на этих территориях на Россию и рассмотреть изменения в закон "Об особенном порядке местного саморегулирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В пояснительной записке к законопроекту 6400-2 автор Мустафа Найем указывает, что документ, в частности, регулирует особенности пенсионного и социального обеспечения жителей неподконтрольных территорий, защиту избирательных прав, статус деятельности органов управления под контролем самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и России (в Крыму).

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает замену определения "антитеррористическая операция" на определение "операция по обороне Украины".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.