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    Президент Молдавии запретил военным участвовать в учениях в Украине

    (обновлено: )3820
    Минобороны Молдавии намеревалось направить 57 военнослужащих на учения Rapid Trident. Молдавские военные с 1996 года ежегодно принимали участие в аналогичных учениях.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон запретил военным страны участвовать в учениях Rapid Trident в Украине, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области

    "Президент запретил участие молдавского контингента в военных учениях в Украине Rapid Trident", — написал Чебан на своей странице в Facebook.

    В опубликованном им обращении вице-министра обороны Георгия Галбуры к президенту Молдавии говорится, что Минобороны намеревается направить 57 военнослужащих на учения Rapid Trident.

    В обращении указано, что молдавские военные с 1996 года ежегодно принимали участие в аналогичных учениях. Молдавские военные должны были отправиться в Украину без оружия, боеприпасов и военной техники, а расходы на участие брали на себя организаторы.

    Как уточнили в администрации главы государства, для участия в международных учениях требовалось утверждение Верховного командования вооруженных сил.

    "В соответствии с законом о национальной обороне, сообщаем, что президент Молдавии не утвердил участие личного состава национальной армии в данных учениях. Просим отменить подготовку к отправке за границу указанного контингента Национальной армии и уведомить организаторов в установленном порядке о том, что республика не примет участие в указанном событии", — говорится в ответе администрации президента, опубликованном на странице Чебана.

    Ранее Додон заявлял, что против участия молдавских военнослужащих в учениях за границей.

    В Минобороны Украины заявляли, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.

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