Введение миротворцев на Донбасс: кто выиграет, кто проиграет?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Миротворцы ООН – все ближе к Донбассу. Идея, которая полтора года назад казалась фантастикой, приобретает реальные очертания.

Важны нюансы

Во вторник, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Путин поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Задача – обеспечить безопасность

ДНР готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно, заявил глава непризнанной ДНР Александр Захарченко.

Украина готова прорабатывать вопрос развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе: акой была реакция украинского министерства иностранных дел на заявление Путина. Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в рамках работы Генассамблеи ООН 20 сентября поднимет вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.

Уже во вторник, 6 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать идею о создании миротворческой миссии ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, если есть проблема с обеспечением их безопасности.

"Миротворцы нужны для консервации конфликта"

Но миротворцы – не панацея, подчеркивает политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

Скриншот с Youtube Владимир Воля

"Нередко бывает так, что миротворцы оказываются втянутыми в военные инциденты и конфликты. Более того, стоит вспомнить, что недавно суд постановил, что нидерландский контингент миротворцев все-таки оказался частично виноватым в резне в Югославии. То есть возложили вину на нидерландский контингент", – отметил эксперт.

В некоторой мере это можно расценивать так, что, если миротворческая миссия есть, значит ситуация неурегулированности может тянуться очень долго, добавил Воля.

"Потому что с одной стороны ввели миротворцев, чтобы урегулировать, а с другой стороны это может означать, что никто не собирается ничего урегулировать. А миротворцы нужны для того, чтобы наблюдать за тем, что силы разведены. То есть фактически для консервации конфликта", – заявил политолог.

Часть "Большой сделки"?

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук видит в инициативах Путина по миротворцам часть большой геополитической стратегии: "миротворцы ООН на Донбассе — это сценарий, который может быть разыгран США-Россией в рамках "Большой сделки" и "перезапуска" Минских соглашений".

"План примерно такой. С инициативой выходят США устами Порошенко. Россия подхватывает идею. И на Совбезе ООН голосуют за некую компромиссную резолюцию", – обрисовал ситуацию политолог.

РИА Новости Украина Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

Он также ответил на вопрос, зачем нужны миротворцы ООН для США и России на линии разграничения?

"Нужна гарантия, что стороны реально перестанут стрелять. Опыт уже показал: ОБСЕ такой гарантии не дает. Значит — необходим контингент ООН на линии разграничения, пока будут выполнять политическую часть. Чтобы никто не сорвал мир", – уверен аналитик.

Новое "политическое айкидо"

О возможной историчности решения о введении миротворцев в Донбасс упомянул политолог Руслан Бортник.

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"Введение "миротворцев-охранников ООН" на Донбасс по инициативе Путина для защиты миссии ОБСЕ на линии разграничения "после отвода тяжелых вооружений" и "прямого диалога с представителями Республик" только подтверждает российский тезис о "гражданской войне в Украине" или станет первым в мировой истории прецедентом введения миротворцев для примирения "террористов" и властей", – заявил эксперт.

В целом же, добавил Бортник, мы имеем дело с "новым примером российского "политического айкидо".

РИА Новости Украина Константин Гришин Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

А политолог-международник Олег Волошин отмечает, что уже образовалось море желающих с различной аргументацией и пафосом доказывать, что то или иное дипломатическое решение по Донбассу нам не подходит.

"Но я до сих пор не слышал хоть об одном реалистичном плане урегулирования без компромиссов и каких-то уступок со стороны Киева. Самый реалистичный — ждать, пока Россия развалится. Остальные ещё более фантастические. А, значит, те, кто против компромиссов — просто за продолжение войны. Третьего не дано", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

История вопроса

Консультации в Совбезе ООН о введение полицейской или миротворческой миссий в Донбасс начались еще в конце февраля 2015 года – после «Минска-2». В марте 2015 года Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "Об обращении в Организацию Объединенных Наций с просьбой отправить на Донбасс миротворческий контингент". В сообщении пресс-службы главы государства речь шла о "международной операции по поддержанию мира и безопасности". Спустя две недели Верховная Рада приняла обращение к Совбезу ООН и Совету ЕС с просьбой начать операцию на территории Украины.

Валерий Чалый, на тот момент – замглавы администрации президента, говорил, что для принятия решения о направлении международной миротворческой миссии на Донбасс нужно несколько месяцев.

Примечательно, что для введения миротворцев ООН в Донбасс нужно было согласие РФ, обладающей правом вето в Совбезе ООН. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что возможность развертывания миротворческой миссии не предусмотрена Минскими соглашениями, а сама миссия нужна украинскому президенту лишь для того, чтобы "снять с себя ответственность за подпись под Минскими договоренностями".

К вопросу о миротворцах вновь возвращались в апреле 2016 года – после одного из раундов переговоров в нормандском формате, а также в апреле 2017-го – после того как в Луганской области подорвался автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ (погиб наблюдатель от США).

Уже в августе 2017 года Петр Порошенко анонсировал, что на заседании Генассамблеи ООН в сентябре презентует концепцию миротворческой миссии.